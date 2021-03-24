Philippe Coutinho pode ser jogador do Arsenal na próxima temporada

O nome de Philippe Coutinho voltou a ser tema no Arsenal para a próxima temporada, segundo o “Daily Express”. O Barcelona tem interesse em se desfazer do jogador antes que o brasileiro complete 100 jogos com a camisa blaugrana. Com isso, a equipe catalã evitaria o pagamento de 20 milhões de euros (R$ 130 milhões) ao Liverpool por conta de uma cláusula imposta na transferência realizada em 2018.O interesse dos Gunners não é novidade e o atleta foi cogitado na última janela de verão europeu, mas o técnico culé, Ronald Koeman, optou pela permanência do meia-atacante. No entanto, o camisa 14 se machucou, está sem jogar, enquanto o time encontrou um sistema que tem dado certo e a equipe tem conquistado bons resultados neste semestre.