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futebol

Philippe Coutinho pode ser jogador do Arsenal na próxima temporada

Meia-atacante do Barcelona deve sair do clube catalão antes de completar 100 partidas. Brasileiro é principal opção caso Arsenal não consiga manter Odegaard...

Publicado em 24 de Março de 2021 às 08:31

LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2021 às 08:31
Crédito: Coutinho é desejo dos ingleses há algum tempo (Divulgação Twitter/Barcelona
O nome de Philippe Coutinho voltou a ser tema no Arsenal para a próxima temporada, segundo o “Daily Express”. O Barcelona tem interesse em se desfazer do jogador antes que o brasileiro complete 100 jogos com a camisa blaugrana. Com isso, a equipe catalã evitaria o pagamento de 20 milhões de euros (R$ 130 milhões) ao Liverpool por conta de uma cláusula imposta na transferência realizada em 2018.O interesse dos Gunners não é novidade e o atleta foi cogitado na última janela de verão europeu, mas o técnico culé, Ronald Koeman, optou pela permanência do meia-atacante. No entanto, o camisa 14 se machucou, está sem jogar, enquanto o time encontrou um sistema que tem dado certo e a equipe tem conquistado bons resultados neste semestre.
> Veja a tabela da Premier League
No entanto, a prioridade do Arsenal é a permanência de Odegaard, mas o clube ainda vai conversar com o Real Madrid, detentor do passe do norueguês. Caso o camisa 11 não consiga estender sua permanência em Londres, Coutinho entra como o candidato mais forte para reforçar o elenco dirigido por Mikel Arteta.

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