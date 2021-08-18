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Philippe Coutinho pode herdar a camisa 10 do Barcelona que pertencia a Lionel Messi

Nos últimos 13 anos, número pertenceu a Lionel Messi. No entanto, outros brasileiros, como Romário, Rivaldo e Ronaldinho já vestiram a camisa 10 do clube catalão...

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 11:14

LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2021 às 11:14
Crédito: Philippe Coutinho pode vestir a camisa 10 do Barcelona (Divulgação Twitter/Barcelona
O meia-atacante Philippe Coutinho pode herdar a camisa 10 do Barcelona, segundo o "Mundo Deportivo". Nos últimos 13 anos, o número pertenceu a Lionel Messi, mas por conta da saída do argentino ao PSG, o histórico fardamento está sem dono.Na história do clube catalão, outros brasileiros já vestiram a camisa 10, como Romário, Rivaldo e Ronaldinho. Este foi o penúltimo dono do manto, pois após sua saída ao Milan, Messi assumiu a responsabilidade e não decepcionou os torcedores culés.
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No Liverpool, onde era o grande protagonista, e no Bayern, clube em que ficou emprestado por uma temporada, Philippe Coutinho assumiu o número 10 nas costas dos uniformes. E o Barcelona já deu o número 14, que pertencia ao brasileiro desde sua volta do clube alemão, ao jovem Rey Manaj.
Até o momento, a camisa 10 é a única disponível para o meia, uma vez que a 25, que também está livre, é reservada para goleiros. Os números oito e 23 também podem ficar vagos caso os blaugranas encontrem uma saída para Pjanic e Umtiti, respectivamente, até o fim da janela de transferências.

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