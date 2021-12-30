Philippe Coutinho entra no radar do Flamengo: veja contratações, saídas e sondagens para 2022

Na última quarta, o Flamengo oficializou Paulo Sousa como novo técnico do clube para a temporada 2022, que agora passa a ser avaliada com mais afinco quanto às possibilidades no mercado - contratação e venda. E uma possível negociação veio à tona nesta quinta, com Philippe Coutinho, do Barcelona, no radar, de acordo com o jornal catalão "Sport". Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente de futebol e diretor executivo da pasta, respectivamente, estão na Europa, sendo que o VP seguirá por lá ao longo da próxima semana para auxiliar no processo burocrática da chegada de Paulo Sousa ao Brasil e também para hipotéticas transações, como a de Coutinho, através de encontros pessoais com o estafe do meia. É provável que haja novidades "quentes" a partir deste fim de semana. Quanto a Paulo Sousa, o técnico já avisou que iniciou os trabalhos nos bastidores, inclusive. Veja abaixo como está a movimentação do Flamengo no mercado:CONTRATAÇÕES

Por enquanto, apenas o nome do técnico Paulo Sousa foi confirmado pelo Flamengo, com quem o português terá vínculo até dezembro de 2023.

NA MIRA

No início do mês, o departamento de futebol abriu conversas com o River Plate-URU por Matías Arezo, promessa de apenas 19 anos. O clube uruguaio, inclusive, já indicou por quanto pretende vender o atacante. O Palmeiras também tem interesse no atleta. Philippe Coutinho, do Barcelona, é outro nome que surge como interessante e está no radar, porém ainda não há nomes avançados na mesa, pois a diretoria vinha aguardando a contratação do técnico, o que ocorreu somente ontem.

QUEM SAIU

A barca do Flamengo, por ora, tem o zagueiro Bruno Viana, cujo empréstimo junto ao Braga-POR chega ao fim em dezembro, e o lateral-direito João Lucas, negociado em definitivo com o Cuiabá até dezembro de 2025.

QUEM PODE SAIR

O Flamengo tem uma série de jogadores que podem ser negociados em definitivo, como Rodinei, Léo Pereira e Piris da Motta, ou emprestados, como jovens das divisões de base.

Além do atacante, Rodinei é um nome que tem movimentado bastante o mercado da bola. Após o Charlotte FC, dos Estados Unidos, São Paulo e Internacional, foi a vez do Fluminense demonstrar interesse no lateral-direito. Bruno Spindel disse que, para qualquer atleta, irá analisar, ouvir o jogador e responder e tomar a decisão. Contudo, por outro lado, o diretor já disse que conta com ele.

O atacante Gabigol está bastante cobiçado nesta janela. De acordo com o "Diario Gol", da Espanha, o camisa 9 entrou na lista de jogadores para o setor ofensivo. A posição é uma carência do time, que sofreu ainda mais com a aposentadoria de Agüero. A publicação disse qual é o valor que o clube está disposto a desembolsar.

Nesta terça-feira (28), o "Mirror" afirmou que "novo rico" Newcastle manifestou interesse em contar com o atacante do Flamengo. A publicação detalhou o modelo de contrato.

TIME-BASE DE 2022

Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, David Luiz e Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabi.

DESAFIOS PARA 2022

Após terminar a temporada com dois vices, o Flamengo buscará os títulos do Carioca, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. A reapresentação do elenco está marcada para o dia 10 de janeiro. A tendência é que, assim como nos últimos anos, o clube atue com uma equipe alternativa nas primeiras rodadas do Estadual, que tem início em 26 de janeiro.

OS PRIMEIROS JOGOS DE 2022

26 ou 27/1 - Flamengo x Portuguesa, em local ainda indefinido.29 ou 30/1 - Volta Redonda x Flamengo, em local ainda indefinido.2 ou 3/2 - Flamengo x Volta Redonda, em local ainda indefinido.5 ou 6/2 - Flamengo x Fluminense, em local ainda indefinido.9 ou 10/2 - Audax Rio x Flamengo, em local ainda indefinido.