Philipe Sampaio cita decepção em eliminação do Botafogo: 'A gente mereceu ser vitorioso e é isso que dói'

Philipe Sampaio foi a primeira contratação da 'Era John Textor' a entrar em campo pelo Botafogo e mostrou um efeito quase que imediato: o zagueiro teve boas atuações nas semifinais do Campeonato Carioca contra o Fluminense. Após o jogo, ele comentou sobre as primeiras semanas no clube.+ Após críticas à arbitragem, Textor provoca: 'Carioca vai ser um grande torneio para o Botafogo B em 2023'

– Primeiro agradecer às pessoas que me acolheram muito bem. São poucos dias, duas semanas, e já dois jogos muito importantes com uma camisa de muita tradição. Difícil falar porque não ganhamos, mas estou feliz pelo jogo da equipe, pelos companheiros. O que dói é tomar um gol daquele no fim do jogo, o árbitro já tinha me dito que o jogo já tinha acabado. Depois dá dois minutos, sofre o gol, acaba numa falta... Não dá pra entender. Acho que a rapaziada está toda de parabéns. Agora é acolher um novo projeto - afirmou.

O Botafogo merecia sair classificado para a final na visão do camisa 94. O defensor classificou a eliminação como decepcionante.

– Difícil... A derrota dói. Por mais que a gente ganhou, o Fluminense não nos interessa. O que importa é o Botafogo. Foi muito difícil porque a gente mereceu ser vitorioso e é isso que dói. Mas já passou, não tem lição de moral. É trabalhar e fazer um ano que o Botafogo merece. É uma torcida que está esperançosa e carente de momentos bons - analisou.MAIS DECLARAÇÕES DE PHILIPE SAMPAIO

Atuação– Minha responsabilidade é sempre a mesma, é acordar e ir trabalhar. Quem está na responsabilidade tem que assumi-la. Eu vim para isso, respeitando meus companheiros, sabendo que não vai ser fácil, que vai ser difícil. Vim preparado para isso. É um momento difícil para falar, mas estou contente.

Arbitragem e lance da falta– É pesado porque o jogo já tinha acabado. A gente não vive de lição de moral. Somos pai de família, trabalhador, nos dedicamos durante a semana. Agora é descansar e amanhã é um novo dia.

Resumo do jogo– Decepção com o árbitro. O jogo já tinha acabado e ele não assumiu. O problema é que ele falou antes, isso que nos causou a irritação. Não foi ele ter marcado a falta, mas sim ele ter falado que tinha acabado.

Futuro do Botafogo– A expectativa é como a de todo mundo, enaltecer os garotos que já estavam aí, o trabalho que foi feito, a base foi mantida, eles subiram da Série B para a A, têm o mérito deles. Agora é acrescentar força com o que vem e fazer uma boa temporada.