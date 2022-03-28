Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Philipe Sampaio cita decepção em eliminação do Botafogo: 'A gente mereceu ser vitorioso e é isso que dói'
futebol

Philipe Sampaio cita decepção em eliminação do Botafogo: 'A gente mereceu ser vitorioso e é isso que dói'

Zagueiro classificou o Botafogo como superior ao Fluminense no clássico, mas lamentou resultado negativo no Campeonato Carioca...

Publicado em 27 de Março de 2022 às 21:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mar 2022 às 21:32
Philipe Sampaio foi a primeira contratação da 'Era John Textor' a entrar em campo pelo Botafogo e mostrou um efeito quase que imediato: o zagueiro teve boas atuações nas semifinais do Campeonato Carioca contra o Fluminense. Após o jogo, ele comentou sobre as primeiras semanas no clube.+ Após críticas à arbitragem, Textor provoca: 'Carioca vai ser um grande torneio para o Botafogo B em 2023'
– Primeiro agradecer às pessoas que me acolheram muito bem. São poucos dias, duas semanas, e já dois jogos muito importantes com uma camisa de muita tradição. Difícil falar porque não ganhamos, mas estou feliz pelo jogo da equipe, pelos companheiros. O que dói é tomar um gol daquele no fim do jogo, o árbitro já tinha me dito que o jogo já tinha acabado. Depois dá dois minutos, sofre o gol, acaba numa falta... Não dá pra entender. Acho que a rapaziada está toda de parabéns. Agora é acolher um novo projeto - afirmou.
O Botafogo merecia sair classificado para a final na visão do camisa 94. O defensor classificou a eliminação como decepcionante.
– Difícil... A derrota dói. Por mais que a gente ganhou, o Fluminense não nos interessa. O que importa é o Botafogo. Foi muito difícil porque a gente mereceu ser vitorioso e é isso que dói. Mas já passou, não tem lição de moral. É trabalhar e fazer um ano que o Botafogo merece. É uma torcida que está esperançosa e carente de momentos bons - analisou.MAIS DECLARAÇÕES DE PHILIPE SAMPAIO
Atuação– Minha responsabilidade é sempre a mesma, é acordar e ir trabalhar. Quem está na responsabilidade tem que assumi-la. Eu vim para isso, respeitando meus companheiros, sabendo que não vai ser fácil, que vai ser difícil. Vim preparado para isso. É um momento difícil para falar, mas estou contente.
Arbitragem e lance da falta– É pesado porque o jogo já tinha acabado. A gente não vive de lição de moral. Somos pai de família, trabalhador, nos dedicamos durante a semana. Agora é descansar e amanhã é um novo dia.
Resumo do jogo– Decepção com o árbitro. O jogo já tinha acabado e ele não assumiu. O problema é que ele falou antes, isso que nos causou a irritação. Não foi ele ter marcado a falta, mas sim ele ter falado que tinha acabado.
Futuro do Botafogo– A expectativa é como a de todo mundo, enaltecer os garotos que já estavam aí, o trabalho que foi feito, a base foi mantida, eles subiram da Série B para a A, têm o mérito deles. Agora é acrescentar força com o que vem e fazer uma boa temporada.
Crédito: PhilipeSampaioemaçãopeloBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bolo de liquidificador: 4 receitas fit para o lanche da tarde
TJES
Justiça do ES mantém ex-secretário como réu em ação milionária por obras no Tancredão
Imagem BBC Brasil
Cade aprofundará investigação sobre uso de conteúdo jornalístico pelo Google, incluindo IA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados