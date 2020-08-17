Péssima notícia! Lesão ligamentar no joelho de Guerrero é constatada

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Tanto por sua trajetória como através dos bons números acumulados esse ano (10 gols em 15 partidas), o centroavante peruano Paolo Guerrero é a principal peça ofensiva do Internacional. E, ao que tudo indica, o time de Eduardo Coudet ficará fora de combate pelo resto de 2020.

A informação em caráter oficial é que o jogador, reavaliado nessa segunda-feira (17) após sair de campo reclamando de dores no joelho frente ao Fluminense com 21 minutos da etapa complementar, teve constatada uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito.

Ainda segundo o Inter, o quadro clínico de Guerrero exigirá uma recuperação que tira o jogador do restante da temporada envolvendo um procedimento cirúrgico que ainda não foi agendado.