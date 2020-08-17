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futebol

Péssima notícia! Lesão ligamentar no joelho de Guerrero é constatada

Inter não divulgou oficialmente qual será o tempo exato de recuperação do centroavante,  mas antecipa que ele está fora da temporada...

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 14:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 ago 2020 às 14:41
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Tanto por sua trajetória como através dos bons números acumulados esse ano (10 gols em 15 partidas), o centroavante peruano Paolo Guerrero é a principal peça ofensiva do Internacional. E, ao que tudo indica, o time de Eduardo Coudet ficará fora de combate pelo resto de 2020.
A informação em caráter oficial é que o jogador, reavaliado nessa segunda-feira (17) após sair de campo reclamando de dores no joelho frente ao Fluminense com 21 minutos da etapa complementar, teve constatada uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito.
Ainda segundo o Inter, o quadro clínico de Guerrero exigirá uma recuperação que tira o jogador do restante da temporada envolvendo um procedimento cirúrgico que ainda não foi agendado.
O período exato necessário para a reabilitação completa de Guerrero não foi informado, mas casos dessa magnitude levam, em média, pelo menos seis meses para serem solucionados. Cenário esse que o tiraria não apenas de toda a sequência do Brasileirão, mas também da Copa Libertadores, mesmo se o Colorado avançar até a decisão do torneio continental.

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