Perto, mesmo que distante: Ricardo Graça brinca após boa partida de Bruno Gomes no Vasco

O clima mudou no Vasco com a vitória do último sábado, sobre o Guarani, na estreia de Lisca. Mudou tanto que até quem não estava em São Januário ficou de bom humor. Na verdade, Ricardo Graça, do outro lado do mundo, brincou com Bruno Gomes.- Parabéns, mano. Pela partida e por não ter sido expulso - escreveu o zagueiro em resposta a uma publicação de Bruno Gomes.
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A alusão do zagueiro, que está servindo à Seleção Olímpica, era aos dois cartões vermelhos consecutivos que o volante recebeu recentemente. Diante do Guarani, Bruno teve atuação elogiada na marcação e também pela assistência para o primeiro gol.