Perto, mesmo que distante: Ricardo Graça brinca após boa partida de Bruno Gomes no Vasco

O clima mudou no Vasco com a vitória do último sábado, sobre o Guarani, na estreia de Lisca. Mudou tanto que até quem não estava em São Januário ficou de bom humor. Na verdade, Ricardo Graça, do outro lado do mundo, brincou com Bruno Gomes.- Parabéns, mano. Pela partida e por não ter sido expulso - escreveu o zagueiro em resposta a uma publicação de Bruno Gomes.