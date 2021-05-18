Perto dos 300 jogos pelo Fla, Arão ouve recado de Jesus: 'Era patinho feio, mas se tornou muito importante'

Jogador mais longevo do atual elenco do Flamengo, Willian Arão completará 300 jogos pelo clube nesta quarta-feira, contra a LDU (EQU), pela Libertadores (veja momentos marcante no vídeo acima). Em função da marca, o camisa 5, que vem atuando como zagueiro sob o comando de Rogério Ceni, foi entrevistado pela FlaTV e, além de não esconder a satisfação com o seu status atual e iminente feito, ouviu um recado especial de Jorge Jesus:

- O Arão era um patinho feio, mas depois da nossa chegada se tornou um jogador muito importante para aquilo que achávamos que o Flamengo tinha que ter como primeiro volante. Quando saímos do Flamengo, ele já era um ídolo da torcida, porque tem uma forma de jogar que todos os torcedores de qualquer equipe do mundo gostam. Ele se entrega para o jogo, é competitivo, é inteligente taticamente - falou Jesus, dentre participações especiais no vídeo, emendando:

- Não é normal um jogador que era segundo volante passar a ser primeiro volante e, agora, um zagueiro. Ele é um jogador muito inteligente, com características especiais, que se adaptam a qualquer posição. Isso é tudo que um treinador quer. Quero dar os parabéns a ele, e espero que ele continue defendendo essa camisa como faz, como dizem os torcedores do Flamengo, o Manto. Que seja muito feliz, porque o Flamengo fica muito feliz de te ter também.TRAJETÓRIA DE ARÃO PELO FLAMENGO

São 170 vitórias, 70 empates e 59 derrotas de Willian Arão atuando pelo Flamengo, um aproveitamento de 65% dos pontos disputados. Acostumado a marcar em jogos decisivos, o camisa 5 já anotou 28 gols pelo Rubro-Negro.

– Eu fico emocionado já, até prometi que não ia chorar, mas com essas palavras… Eu sempre me dediquei para isso, minha sempre foi uma luta, sempre batalhando e conquistando meu espaço, e poder chegar a essa marca de 300 jogos com a camisa do Flamengo é um orgulho muito grande - disse, emendando:

- Me veio a história na cabeça, de quando eu tinha sete ou oito anos, e gostava de jogar vídeo game e futebol, me imaginando nos grandes estádios. Hoje eu vivo isso, em um grande time, ajudando meus companheiros, conquistando e batalhando. Me sinto muito realizado, me sinto o homem mais feliz do mundo.