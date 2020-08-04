Perto do Vasco, Guilherme Parede vivia na Argentina a sua melhor fase da carreira

Crédito: Guilherme Parede chegou ao Talleres no início do ano (Divulgação/Talleres

Aos 24 anos de idade, Guilherme Parede pode considerar que vinha vivendo o seu melhor momento da carreira no início desta temporada. Alvo do Vasco, que pretende contratar o jogador por empréstimo até o fim do Campeonato Brasileiro, o atacante era um dos destaques do Talleres, da Argentina, antes da paralisação do futebol em razão da pandemia de Covid-19.

Contratado pela equipe argentina no início do ano, após iniciar 2020 atuando pelo Coritiba, onde foi revelado, Guilherme parece não ter sentido a mudança de país. Em apenas sete jogos pelo time, marcou quatro gols e deu duas assistências, ajudando o Talleres a subir da 14ª posição para o 12º lugar, além de estrear com o pé direito na Copa da Superliga, vencendo Huracán por 3 a 0.

Antes de se transferir, Parede havia iniciado o ano fazendo boas partidas também pelo Coxa. Em seu retorno ao clube onde foi revelado, após empréstimo ao Internacional, onde atuou em 2019, o jogador esteve em campo em duas oportunidades, balançando as redes uma vez e dando um passe para seu companheiro marcar. Ou seja, em 2020, o camisa 77 já acumula cinco gols e três assistências em apenas nove jogos disputados. Uma média de quase uma participação direta por partida. Um volume superior aos anos anteriores.Apesar de ter estreado como profissional em 2015, Guilherme Parede se consolidou na equipe paranaense apenas em 2018, quando assumiu a condição de titular. Nas temporadas anteriores, poucos jogos: 6 em 2015, 9 em 2016 e dois empréstimos em 2017, para JMalucelli e Ypiranga. No ano seguinte, enfim, a grande chance no Coritiba, sendo um dos destaques na Série B. Nunca, porém, tão participativo como em 2020. Confira os números:

ESTATÍSTICAS DE GUILHERME PAREDE- Dados OGol, Sofascore e Números da Bola

2018 - CORITIBA47 jogos (40 como titular)3451 minutos em campo12 gols4 assistências16 participações diretas em gol (assistência + gol)1 participação a cada 215 minutos

2019 - INTERNACIONAL​46 jogos (22 como titular)2206 minutos em campo5 gols3 assistências8 participações diretas em gol (assistência + gol)1 participação a cada 275 minutos