Perto do jogo 100, atacante Arthur Gomes se declara ao Santos

Crédito: Ivan Storti/Santos

O atacante Arthur Gomes está perto de atingir uma marca histórica com a camisa do Santos. O Menino da Vila está a um jogo de chegar ao seu 100º com a camisa do clube. Ele seria o sexto atleta do atual elenco a chegar a número expressivo.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista- Fico muito feliz em alcançar essa marca com uma camisa que tanto amo, respeito e admiro. É um clube que tenho um enorme carinho. Aqui fui revelado para o futebol, me deram a oportunidade de realizar meu sonho e trabalho com muito empenho e dedicação todos os dias - comemorou Arthur Gomes.

Na base santista, Arthur Gomes foi destaque e conquistou o Encontro de Futebol Infantil Pan-americano Sub-14, em Alegrete (RS), o Torneio Internacional de Tóquio (JAP) Sub-14, ambos em 2013, o Campeonato Paulista Sub-17 em 2014 e serviu à Seleção Brasileira Sub-17.Entre os profissionais, nesses 99 jogos até agora, são 11 gols marcados. Na temporada passada, foi bastante utilizado, com 36 jogos e marcou 4 gols.