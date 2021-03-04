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futebol

Perto do jogo 100, atacante Arthur Gomes se declara ao Santos

Contestado por parte dos torcedores, jogador já tem 99 partidas com a camisa do Peixe...

Publicado em 04 de Março de 2021 às 16:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mar 2021 às 16:31
Crédito: Ivan Storti/Santos
O atacante Arthur Gomes está perto de atingir uma marca histórica com a camisa do Santos. O Menino da Vila está a um jogo de chegar ao seu 100º com a camisa do clube. Ele seria o sexto atleta do atual elenco a chegar a número expressivo.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista- Fico muito feliz em alcançar essa marca com uma camisa que tanto amo, respeito e admiro. É um clube que tenho um enorme carinho. Aqui fui revelado para o futebol, me deram a oportunidade de realizar meu sonho e trabalho com muito empenho e dedicação todos os dias - comemorou Arthur Gomes.
Na base santista, Arthur Gomes foi destaque e conquistou o Encontro de Futebol Infantil Pan-americano Sub-14, em Alegrete (RS), o Torneio Internacional de Tóquio (JAP) Sub-14, ambos em 2013, o Campeonato Paulista Sub-17 em 2014 e serviu à Seleção Brasileira Sub-17.Entre os profissionais, nesses 99 jogos até agora, são 11 gols marcados. Na temporada passada, foi bastante utilizado, com 36 jogos e marcou 4 gols.
Arthur não deve ser titular no clássico contra o São Paulo, quando voltam os principais jogadores do elenco, depois do recesso. A partida será no sábado, 19h, no Morumbi.

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