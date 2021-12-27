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futebol

Perto do Inter, confira os números da carreira de Alexander Medina

Treinador argentino deve ser anunciado nas próximas horas como técnico do Colorado...
LanceNet

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Publicado em 

27 dez 2021 às 07:22

Publicado em 27 de Dezembro de 2021 às 07:22

A segunda-feira é cercada de expectativa no Internacional. Após costurar nos bastidores a contratação, a diretoria espera anunciar a chegada do técnico Alexander Medina.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O contrato será válido por uma temporada com a possibilidade de renovação por mais um ano em caso de desempenho positivo.
Carreira
Pouco conhecido no cenário nacional, Alexander Medina é um técnico da nova geração, que mostra talento e sabe trabalhar com elenco sem grandes estrelas.
No Talleres, seu último trabalho, o comandante foi brilhante ao deixar o time de Córdoba na briga pela última edição do Campeonato Argentino e ficou com o vice-campeonato da Copa Argentina.
Apesar do seu bom desempenho, ele não entrou em acordo para a renovação de contrato e chega animado para trabalhar na liga brasileira.
Números
Antes do Talleres, Alexander Medina dirigiu o Nacional, um dos clubes mais tradicionais do futebol uruguaio e conquistou o torneio nacional.
Confira abaixo o desempenho de Medina nos clubes onde trabalhou:
Nacional: 54 jogos – 32 vitórias - 12 empates – 10 derrotas
Talleres: 88 jogos – 43 vitórias - 20 empates – 25 derrotas

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