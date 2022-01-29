Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Perto do fechamento da janela europeia, Palmeiras se mantém firme nas negativas por Giovani
Perto do fechamento da janela europeia, Palmeiras se mantém firme nas negativas por Giovani

Publicado em 29 de Janeiro de 2022 às 06:00

O Palmeiras fechou seu ciclo de contratações antes do Mundial de Clubes, mas tem sentido o assédio europeu em suas jovens promessas, principalmente em cima de Giovani, campeão da Copinha-2022 pelo Verdão. Com o prazo para transferências se encerrando no Velho Continente, os dirigentes palmeirenses seguem irredutíveis nas negativas para as ofertas do Ajax, da Holanda.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Confira a duração dos contratos dos jogadores do Palmeiras na Copinha
Segundo apurou o LANCE!, a primeira e única oferta feita pela clube holandês foi de 12 milhões de euros (R$ 71,8 milhões), que foi prontamente recusada por Leila Pereira. Até o momento, nenhuma outra proposta foi colocada na mesa, apenas sinalizações de que poderia haver um aumento nos valores. A expectativa é que isso, de fato, possa acontecer nos próximos dias.
O Ajax tem pressa para resolver essa contratação, já que a janela para transferências fecha no dia 31 de janeiro, ou seja, na próxima segunda-feira. Caso não tenha futuro na busca por Giovani, os holandeses precisarão buscar um novo alvo. Nesse caso, o pensamento palmeirense é de que dificilmente a nova proposta atingiria o patamar aceitável para definir essa venda.
Como tem reiterado ao mercado, o Palmeiras diz que apenas negociará Giovani mediante o pagamento de sua multa, no valor de 60 milhões de euros (R$ 359,1 milhões). A pedida, na realidade, é muito difícil de ser acatada, mas é uma forma de o clube bater o pé para garantir que sua promessa não saia por um valor muito abaixo do potencial que ele tem para desenvolver em breve.
A intenção é que Giovani fique mais algum tempo no Verdão, ganhe chances de forma gradativa com Abel Ferreira e nas próximas janelas possa se valorizar ainda mais, se aproximando daquele valor que seu potencial tende a atingir. Com apenas 18 anos, ele acabou de renovar seu contrato até dezembro de 2026. Em 2021, ele fez 14 jogos pela equipe principal e marcou um gol.
Giovani tem sido alvo do interesse do Ajax, mas Palmeiras não quer vendê-lo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados