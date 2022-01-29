Perto do fechamento da janela europeia, Palmeiras se mantém firme nas negativas por Giovani

O Palmeiras fechou seu ciclo de contratações antes do Mundial de Clubes, mas tem sentido o assédio europeu em suas jovens promessas, principalmente em cima de Giovani, campeão da Copinha-2022 pelo Verdão. Com o prazo para transferências se encerrando no Velho Continente, os dirigentes palmeirenses seguem irredutíveis nas negativas para as ofertas do Ajax, da Holanda.
Segundo apurou o LANCE!, a primeira e única oferta feita pela clube holandês foi de 12 milhões de euros (R$ 71,8 milhões), que foi prontamente recusada por Leila Pereira. Até o momento, nenhuma outra proposta foi colocada na mesa, apenas sinalizações de que poderia haver um aumento nos valores. A expectativa é que isso, de fato, possa acontecer nos próximos dias.
O Ajax tem pressa para resolver essa contratação, já que a janela para transferências fecha no dia 31 de janeiro, ou seja, na próxima segunda-feira. Caso não tenha futuro na busca por Giovani, os holandeses precisarão buscar um novo alvo. Nesse caso, o pensamento palmeirense é de que dificilmente a nova proposta atingiria o patamar aceitável para definir essa venda.
Como tem reiterado ao mercado, o Palmeiras diz que apenas negociará Giovani mediante o pagamento de sua multa, no valor de 60 milhões de euros (R$ 359,1 milhões). A pedida, na realidade, é muito difícil de ser acatada, mas é uma forma de o clube bater o pé para garantir que sua promessa não saia por um valor muito abaixo do potencial que ele tem para desenvolver em breve.
A intenção é que Giovani fique mais algum tempo no Verdão, ganhe chances de forma gradativa com Abel Ferreira e nas próximas janelas possa se valorizar ainda mais, se aproximando daquele valor que seu potencial tende a atingir. Com apenas 18 anos, ele acabou de renovar seu contrato até dezembro de 2026. Em 2021, ele fez 14 jogos pela equipe principal e marcou um gol.