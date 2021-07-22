Perto do Corinthians, Renato Augusto se despede do Beijing Guoan

Crédito: Divulgação

O torcedor do Corinthians está cada vez mais perto de ver Renato Augusto vestir novamente a camisa alvinegra. Na noite desta quarta-feira, o jogador usou suas redes sociais para se despedir do Beijing Gouan, da China, que também se despediu do jogador em seus canais oficiais. O meia, que está no Brasil, pode ser anunciado a qualquer momento pelo Timão.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Com o desligamento perante a Fifa concluído, restava apenas resolver as questões com o clube chinês, do qual Renato não queria se desvincular pela porta dos fundos, mesmo com seis meses de salários atrasados. A partir dessa mensagem mútua de despedida, é possível crer que as arestas foram aparadas e o caminho ficou livre para o Corinthians fechar seu segundo reforço.

- Infelizmente a pandemia veio, trazendo muitos problemas, e a distância é um deles. Desde janeiro estamos tentando achar uma maneira de voltar à China, mas não aconteceu. A vida é feita de decisões difíceis, e é difícil para mim, mas eu tive que procurar uma opção para continuar minha carreira neste momento. Não foi do jeito que eu desejava, e com certeza não será um "adeus", mas sim um "vejo você em breve". Certamente nos encontraremos novamente - disse o jogador em um trecho de seu texto de despedida.Durante o dia, na última quarta-feira, o jogador foi flagrado por um fã em um shopping da cidade de São Paulo, outro indício de que a assinatura com o Alvinegro deve sair em breve e o anúncio em seguida. Clube e Renato já tinham alinhado o acordo antes da rescisão com Beijing Guoan há alguns dias. As partes só aguardavam o desfecho com os chineses para sacramentar o acordo.