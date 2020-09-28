Perto do Barcelona, Dest assinará contrato de cinco anos com catalães

O lateral-direito Sergiño Dest, do Ajax, que está perto de ser confirmado como reforço do Barcelona, assinará contrato de cinco temporadas com o clube do Camp Nou, até junho de 2025. A informação é do jornalista Fabrizio Romano, da "Sky Sports".O jogador é aguardado em Barcelona até esta terça-feira para acertar os últimos detalhes da negociação e vestir a camisa do novo clube. Segundo a rádio "RAC1", a ideia do clube catalão é tê-lo à disposição para o duelo contra o Sevilla, já no fim de semana.