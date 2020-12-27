Perto do adeus no Santos, Luan Peres atinge duas metas pessoais no ano

Crédito: Luan Peres, em Grêmio 1x1 Santos (Ivan Storti/Santos

O zagueiro Luan Peres atingiu duas metas pessoais no Santos em 2020: ser titular absoluto e atuar em mais de 80% das partidas na temporada. Até o momento, o camisa 14 esteve em 44 dos 51 jogos do Alvinegro no ano, representando 86% no quesito.

As metas pessoais foram reveladas ao LANCE! há um ano. Na oportunidade, Luan também revelou o objetivo em ser campeão com o Santos, fato que ainda não aconteceu. Longe do líder São Paulo no Campeonato Brasileiro, o zagueiro, mesmo com a possibilidade em não atuar pelo Peixe em 2021, pode se considerar campeão da Libertadores caso o clube conquiste o tetracampeonato no fim de janeiro.

- Ser titular absoluto, atuar em 80% dos jogos e ser campeão de algum torneio importante - comentou o atleta à reportagem, em dezembro de 2019.

Com a saída de Gustavo Henrique para o Flamengo e Veríssimo com uma lesão no joelho, Luan formou a dupla de zaga com Luiz Felipe nos primeiros jogos sob comando do português Jesualdo Ferreira. No retorno do futebol nacional, em julho, e com a chegada de Cuca, em agosto, o camisa 14 seguiu no time titular, desta vez ao lado de Veríssimo.De janeiro a março, Luan havia atuado em todas as partidas entre Paulistão e Libertadores. De julho a setembro, o zagueiro emplacou 11 partidas consecutivas como titular, tendo a sequência interrompida por uma expulsão contra o Ceará.

O atleta continuou sendo homem de confiança no esquema de Cuca até ser infectado pelo novo coronavírus e cumprir a quarentena, em novembro.

O duelo contra o Ceará, neste domingo, às 18h15 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, pode ser o último de Luan Peres com a camisa do Santos. O contrato de empréstimo no Peixe termina daqui quatro dias e a diretoria encontra dificuldades para renovar - o Alvinegro precisa desembolsar aproximadamente R$ 40 milhões para ficar com o jogador.