Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Perto do adeus no Santos, Luan Peres atinge duas metas pessoais no ano

Zagueiro tinha os desejos de ser titular absoluto e atuar em 80% das partidas do Peixe durante a temporada. Duelo contra o Ceará, neste domingo, pode ser o último do atleta...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 dez 2020 às 06:35

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 06:35

Crédito: Luan Peres, em Grêmio 1x1 Santos (Ivan Storti/Santos
O zagueiro Luan Peres atingiu duas metas pessoais no Santos em 2020: ser titular absoluto e atuar em mais de 80% das partidas na temporada. Até o momento, o camisa 14 esteve em 44 dos 51 jogos do Alvinegro no ano, representando 86% no quesito.
As metas pessoais foram reveladas ao LANCE! há um ano. Na oportunidade, Luan também revelou o objetivo em ser campeão com o Santos, fato que ainda não aconteceu. Longe do líder São Paulo no Campeonato Brasileiro, o zagueiro, mesmo com a possibilidade em não atuar pelo Peixe em 2021, pode se considerar campeão da Libertadores caso o clube conquiste o tetracampeonato no fim de janeiro.
- Ser titular absoluto, atuar em 80% dos jogos e ser campeão de algum torneio importante - comentou o atleta à reportagem, em dezembro de 2019.
Com a saída de Gustavo Henrique para o Flamengo e Veríssimo com uma lesão no joelho, Luan formou a dupla de zaga com Luiz Felipe nos primeiros jogos sob comando do português Jesualdo Ferreira. No retorno do futebol nacional, em julho, e com a chegada de Cuca, em agosto, o camisa 14 seguiu no time titular, desta vez ao lado de Veríssimo.De janeiro a março, Luan havia atuado em todas as partidas entre Paulistão e Libertadores. De julho a setembro, o zagueiro emplacou 11 partidas consecutivas como titular, tendo a sequência interrompida por uma expulsão contra o Ceará.
O atleta continuou sendo homem de confiança no esquema de Cuca até ser infectado pelo novo coronavírus e cumprir a quarentena, em novembro.
O duelo contra o Ceará, neste domingo, às 18h15 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, pode ser o último de Luan Peres com a camisa do Santos. O contrato de empréstimo no Peixe termina daqui quatro dias e a diretoria encontra dificuldades para renovar - o Alvinegro precisa desembolsar aproximadamente R$ 40 milhões para ficar com o jogador.
Cuca, inclusive, já quebra a cabeça para pensar em uma possível nova dupla de zaga do Santos em 2021. Além de Luan, Veríssimo negocia sua ida ao Benfica, de Portugal, e também pode deixar o Alvinegro no próximo mês. O Peixe tem Luiz Felipe, Laércio, Alex Nascimento e Wagner Leonardo no setor.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco
Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados