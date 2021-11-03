Perto do 100º gol pelo Flamengo, Gabigol vem tendo sua maior média da carreira

Se algum jogador do Flamengo deixou a Arena da Baixada nesta terça-feira com a certeza de que desempenhou bem o seu papel em campo foi Gabriel Barbosa. O atacante marcou duas vezes no 1º tempo, abrindo uma boa vantagem para o time carioca, mas o Furacão conseguiu o empate em 2 a 2 na etapa final, frustrando jogadores, comissão técnica e, claro, a torcida.
Gabigol encerrou um jejum de nove partidas sem estufar as redes e atingiu a marca de 99 gols desde a sua chegada ao clube da Gávea. Apesar das lesões e as constantes convocações para a Seleção Brasileira em 2021, o centroavante já soma mais gols neste ano do que em 2020. São 29 tentos anotados nesta temporada, dois a mais que na anterior e com menos jogos disputados.
Mesmo com a sequência recente sem marcar, Gabi vem tendo a sua maior média da carreira. O aproveitamento até agora é de 0,78 gol por partida na temporada, superando até mesmo 2019, quando bateu seu recorde pessoal ao balançar as redes 43 vezes em 59 atuações - 0,72 g/j.Aos 25 anos de idade, Gabigol já é um dos 20 maiores artilheiros da história do Flamengo, podendo se tornar o 19º a atingir a casa dos 100 gols pelo clube. Um feito que, mantido o desempenho atual, não deverá demorar muito para acontecer.
MÉDIA DE GOLS DE GABIGOL NA CARREIRA- Apenas clubes
2013 - Santos - 0.15 (2 gols em 13 jogos)2014 - Santos - 0.37 (21 gols em 56 jogos)2015 - Santos - 0.37 (21 gols em 56 jogos)2016 - Santos - 0.41 (12 gols em 29 jogos)16/17 - Inter de Milão - 0.10 (1 gol em 10 jogos)17/18 - Benfica - 0.20 (1 gol em 5 jogos)2018 - Santos - 0.51 (27 gols em 52 jogos)2019 - Flamengo - 0.72 (43 gols em 59 jogos)2020 - Flamengo - 0.62 (27 gols em 43 jogos)2021 - Flamengo - 0.78 (29 gols em 37 jogos)