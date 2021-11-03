Perto do 100º gol pelo Flamengo, Gabigol vem tendo sua maior média da carreira

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Se algum jogador do Flamengo deixou a Arena da Baixada nesta terça-feira com a certeza de que desempenhou bem o seu papel em campo foi Gabriel Barbosa. O atacante marcou duas vezes no 1º tempo, abrindo uma boa vantagem para o time carioca, mas o Furacão conseguiu o empate em 2 a 2 na etapa final, frustrando jogadores, comissão técnica e, claro, a torcida.

Gabigol encerrou um jejum de nove partidas sem estufar as redes e atingiu a marca de 99 gols desde a sua chegada ao clube da Gávea. Apesar das lesões e as constantes convocações para a Seleção Brasileira em 2021, o centroavante já soma mais gols neste ano do que em 2020. São 29 tentos anotados nesta temporada, dois a mais que na anterior e com menos jogos disputados.

Mesmo com a sequência recente sem marcar, Gabi vem tendo a sua maior média da carreira. O aproveitamento até agora é de 0,78 gol por partida na temporada, superando até mesmo 2019, quando bateu seu recorde pessoal ao balançar as redes 43 vezes em 59 atuações - 0,72 g/j.Aos 25 anos de idade, Gabigol já é um dos 20 maiores artilheiros da história do Flamengo, podendo se tornar o 19º a atingir a casa dos 100 gols pelo clube. Um feito que, mantido o desempenho atual, não deverá demorar muito para acontecer.

MÉDIA DE GOLS DE GABIGOL NA CARREIRA- Apenas clubes