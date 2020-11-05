Perto de voltar a jogar, Gabigol avisa: 'Que preparem as placas'

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Gabigol está afiado e empolgado para voltar a jogar pelo Flamengo. Depois de recuperação de uma lesão ligamentar no tornozelo, o atacante voltou a treinar com o grupo na atividade desta quinta-feira, no Ninho do Urubu. E, nesta tarde, o goleador compartilhou um vídeo postado pelo clube, com imagens do treino, e deixou o seguinte recado:- Que preparem as placas - postou Gabigol, no Twitter, em alusão às comemorações de gol com os cartazes ("Hoje tem gol do Gabigol").Gabigol indicou que o retorno está próximo, o que pode ocorrer já neste domingo, em partida contra o Atlético-MG, cuja bola rola a partir das 18h15, no Mineirão e pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Domènec Torrent só saberá se Gabigol terá condições de jogo no sábado, dia em que a delegação embarcará para Belo Horizonte. Na última noite, após conquistar uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, o catalão realçou que "o problema é agora, que não temos o Gabi" e não sem ele - quando questionado a respeito da concorrência com Pedro.