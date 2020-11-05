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futebol

Perto de voltar a jogar, Gabigol avisa: 'Que preparem as placas'

Atacante do Flamengo voltou a treinar com o grupo na manhã desta quinta, no Ninho...
LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2020 às 16:01

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 16:01

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Gabigol está afiado e empolgado para voltar a jogar pelo Flamengo. Depois de recuperação de uma lesão ligamentar no tornozelo, o atacante voltou a treinar com o grupo na atividade desta quinta-feira, no Ninho do Urubu. E, nesta tarde, o goleador compartilhou um vídeo postado pelo clube, com imagens do treino, e deixou o seguinte recado:- Que preparem as placas - postou Gabigol, no Twitter, em alusão às comemorações de gol com os cartazes ("Hoje tem gol do Gabigol").Gabigol indicou que o retorno está próximo, o que pode ocorrer já neste domingo, em partida contra o Atlético-MG, cuja bola rola a partir das 18h15, no Mineirão e pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Domènec Torrent só saberá se Gabigol terá condições de jogo no sábado, dia em que a delegação embarcará para Belo Horizonte. Na última noite, após conquistar uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, o catalão realçou que "o problema é agora, que não temos o Gabi" e não sem ele - quando questionado a respeito da concorrência com Pedro.
- Com o elenco completo, teremos soluções. Podemos jogar com sistemas diferentes, com Gabigol como extremo, mas também por dentro. E eles não vão jogar todos os jogos. O problema não será quando o Gabi voltar. O problema é agora, que não temos o Gabi. Foi o nosso artilheiro no ano passado - salientou Torrent (saiba mais o que ele disse sobre os lesionados aqui).

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