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Perto de tirar Licença A da CBF, técnico da base do Flamengo celebra: 'Agregar experiência e conhecimento'

Fábio Matias assumiu o comando da equipe Sub-20 do Flamengo em 2021...
LanceNet

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Publicado em 

22 nov 2021 às 15:05

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 15:05

Atual treinador do Sub-20 do Flamengo, Fábio Matias está prestes a concluir o curso e tirar a Licença A da CBF, o que o tornará apto a comandar uma equipe em todos cenários do futebol nacional profissional, incluindo a Série A do Campeonato Brasileiro, um sonho a médio prazo do treinador. Ao LANCE!, Fábio Matias falou sobre a importância do aprendizado junto a outros alunos.- O aperfeiçoamento é sempre importante. Estar ligado a essas questões do futebol. Outro ponto é a troca de informações com outros treinadores. São 40 pessoas que trabalham com futebol: treinadores, preparadores físicos... Essa troca de conhecimento é muito importante. Além das atividades práticas, há atividades teóricas. O grande objetivo é se capacitar, ter contato com outros profissionais, discutir sobre futebol dentro de sala e, depois transferir para dentro de campo - afirmou o técnico Fábio Matias, antes de complementar:
- É sempre importante estar em atualização. Você pode trazer experiências, ideias e conceitos para serem aplicadas no processo. É para agregar conhecimento e experiência para o Sub-20 do Flamengo - finalizou o treinador.Esta é a primeira temporada de Fábio Matias no comando da equipe Sub-20 do Flamengo. O técnico substituiu Maurício Souza em julho, quando o mesmo tornou-se auxiliar da comissão técnica de Renato Gaúcho no time profissional.
No Carioca, o Flamengo perdeu a final para o Fluminense. Os Garotos do Ninho terminaram o Estadual com o melhor ataque e segunda defesa menos vazada.
No Brasileiro Sub-20, o Flamengo chegou às semis e fez confronto equilibrado com o São Paulo, sendo eliminado após a derrota por 1 a 0, em Cotia, e o empate em 1 a 1, na Gávea.
Antes do Flamengo, Fábio Matias estava no Internacional, onde conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 2020, a última edição da competição.
Crédito: FábioMatias,àdireita,substituiuMaurícioSouzanocomandodoSub-20doFlamengo(Foto:MarceloCortes/CRF

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