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Perto de ficar: Botafogo encaminha a renovação de Hugo

Lateral-esquerdo e Alvinegro tem praticamente tudo certo quanto à questão financeira e defensor deve assinar extensão; novo tempo de contrato ainda não está definido...
LanceNet

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Publicado em 

28 out 2021 às 19:32

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 19:32

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Com a reta final da temporada se aproximando, o Botafogo também passa a olhar para a parte contratual dos jogadores. Atual vice-líder da Série B do Brasileirão, o Alvinegro tem alguns atletas no elenco cujo contrato encerra em dezembro. Um deles é o lateral-esquerdo Hugo, que tem conversas avançadas para assinar uma renovação com o clube.+ Daniel Borges bate meta, e Botafogo exerce obrigação de compra de R$ 600 mil para contratar defensor
O defensor, criado nas categorias de base do Alvinegro, tem o vínculo acabando em poucos meses, mas deve permanecer no Glorioso para as próximas temporadas. Nas negociações, a parte financeira do novo contrato está praticamente acertada.
Hugo terá uma valorização salarial em relação ao que ganha atualmente - vale ressaltar que ele tem o salário-base de um atleta de base do clube -, mas nenhum valor exorbitante.
Uma dos poucos detalhes que ainda não foram definidos entre as partes é o tempo de contrato do novo vínculo. Isto, contudo, não deve ser problema: as conversas sobre este tema devem ser intensificadas em breve, já que agora o foco do jogador é em ajudar o Botafogo no acesso à Série A.
Hugo esteve no time sub-20 durante o início da temporada, mas logo voltou a aparecer no time profissional, onde atuou com frequência na reta final do último Brasileirão. O lateral-esquerdo, inclusive, havia sofrido uma lesão na clavícula, mas se recuperou mais rápido que o esperado e retornou para o dia a dia do Alvinegro.

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