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Perto de fechar com Havertz, Chelsea oferece Marcos Alonso ao Sevilla

Segundo a 'Sky Sports', Blues precisam diminuir a folha salarial para conseguir contratar o meia alemão. Com isso, o espanhol foi oferecido ao atual campeão da Liga Europa...

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 14:22

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2020 às 14:22
Crédito: AFP
Segundo a emissora 'Sky Sports', o Chelsea precisa diminuir a folha salarial de sua equipe para fechar a contratação de Kai Havertz, do Bayer Leverkusen. Com isso, o clube londrino ofereceu o espanhol Marcos Alonso ao Sevilla, e o valor do lateral-esquerdo gira em torno de 20 milhões de euros.
Além disso, os Blues anunciaram o acordo com o Leicester por Ben Chilwell, no valor de 50 milhões de libras (R$ 365 milhões). O técnico Frank Lampard passa a ter mais uma opção na lateral esquerda para disputar a posição com Emerson Palmieri. Dessa forma, com a possível saída de Marcos Alonso, a equipe libera uma boa quantia para a chegada do meio-campista alemão. A negociação se arrasta, mas está perto de um final feliz para o Chelsea e para Havertz, que deseja se transferir para o clube inglês e jogar a Premier League.
Aos 29 anos, Marcos Alonso chegou aos Blues em 2016, vindo da Fiorentina, e ao longo da carreira na Inglaterra, disputou 147 partidas e marcou 22 gols. Ele conquistou uma Premier League (2016–17), Copa da Inglaterra (2017-18) e Liga Europa da UEFA (2018–19).

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