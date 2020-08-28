Perto de fechar com Havertz, Chelsea oferece Marcos Alonso ao Sevilla

Segundo a emissora 'Sky Sports', o Chelsea precisa diminuir a folha salarial de sua equipe para fechar a contratação de Kai Havertz, do Bayer Leverkusen. Com isso, o clube londrino ofereceu o espanhol Marcos Alonso ao Sevilla, e o valor do lateral-esquerdo gira em torno de 20 milhões de euros.

Além disso, os Blues anunciaram o acordo com o Leicester por Ben Chilwell, no valor de 50 milhões de libras (R$ 365 milhões). O técnico Frank Lampard passa a ter mais uma opção na lateral esquerda para disputar a posição com Emerson Palmieri. Dessa forma, com a possível saída de Marcos Alonso, a equipe libera uma boa quantia para a chegada do meio-campista alemão. A negociação se arrasta, mas está perto de um final feliz para o Chelsea e para Havertz, que deseja se transferir para o clube inglês e jogar a Premier League.