Perto de deixarem o Fluminense, Marcos Paulo e Wellington Silva ficam fora contra o Goiás; veja lista

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

A fim de engatar uma sequência para voltar e se firmar no G6, o Fluminense divulgou os relacionados para o jogo desta noite, mais precisamente a iniciar às 20h30, contra o Goiás, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos. As ausências de Marcos Paulo e Wellington Silva são os principais destaques a serem sublinhados na lista de Marcão.

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Wellington Silva está liberado pelo Flu e de malas prontas para o Japão, onde atuará pelo Gamba Osaka. Já Marcos Paulo fica fora por "opção técnica", de acordo com o clube. Cabe lembrar que o jovem está com pré-contrato assinado com o Atlético de Madrid- o Tricolor espera ainda receber alguma compensação financeira.

Outros desfalques para o jogo de logo mais são: Felippe Cardoso, infectado pela Covid-19, Michel Araújo, que retorna aos treinos nesta semana, e Paulo Henrique Ganso, em recuperação de cirurgia de apêndice. Por suspensão, Yago Felipe também é baixa.