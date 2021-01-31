Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Perto de deixarem o Fluminense, Marcos Paulo e Wellington Silva ficam fora contra o Goiás; veja lista
futebol

Perto de deixarem o Fluminense, Marcos Paulo e Wellington Silva ficam fora contra o Goiás; veja lista

Partida será realizada neste domingo, às 20h30, no Estádio Nilton Santos. Samuel Granada, cria de Xerém, é uma das novidades na lista na vaga de Felippe Cardoso, com Covid-19...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jan 2021 às 15:02

Publicado em 31 de Janeiro de 2021 às 15:02

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
A fim de engatar uma sequência para voltar e se firmar no G6, o Fluminense divulgou os relacionados para o jogo desta noite, mais precisamente a iniciar às 20h30, contra o Goiás, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos. As ausências de Marcos Paulo e Wellington Silva são os principais destaques a serem sublinhados na lista de Marcão.
VEJA E SIMULE A TABELA DO BRASILEIRÃO
Wellington Silva está liberado pelo Flu e de malas prontas para o Japão, onde atuará pelo Gamba Osaka. Já Marcos Paulo fica fora por "opção técnica", de acordo com o clube. Cabe lembrar que o jovem está com pré-contrato assinado com o Atlético de Madrid- o Tricolor espera ainda receber alguma compensação financeira.
Outros desfalques para o jogo de logo mais são: Felippe Cardoso, infectado pela Covid-19, Michel Araújo, que retorna aos treinos nesta semana, e Paulo Henrique Ganso, em recuperação de cirurgia de apêndice. Por suspensão, Yago Felipe também é baixa.
Já em relação à novidade, o protagonista atende por Samuel, relacionado pela primeira vez para um jogo entre os profissionais. O LANCE! transmite a partida entre Fluminense e Sport em Tempo Real.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados