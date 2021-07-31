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Perto de deixar o Flamengo, Rodrigo Muniz testa positivo para a Covid-19

Atacante não atuou contra o ABC e ficou fora do último treino com a equipe; Rubro-Negro confirmou a informação através das redes sociais...

Publicado em 31 de Julho de 2021 às 09:36

LanceNet

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Publicado em 

31 jul 2021 às 09:36
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo confirmou, através das redes sociais na manhã deste sábado, que Rodrigo Muniz testou positivo para a Covid-19 e, consequentemente, está afastado do elenco para cumprimento de quarentena. O atleta de 20 anos está muito perto do adeus ao clube da Gávea e já não tinha treinado com a equipe para o duelo contra o Corinthians, neste domingo.
+ Veja a tabela e os confrontos do Flamengo no Brasileirão!- O atleta Rodrigo Muniz foi diagnosticado com covid-19, em exame realizado ontem (30) - postou o Fla, no Twitter. Perto do AdeusO Flamengo está por detalhes de sacramentar a venda do atleta para o Fulham, da segunda divisão da Inglaterra, pois encaminhou um acerto verbal quanto a valores com o clube inglês, a desembolsar 8 milhões de euros (cerca de R$ 48,8 milhões) pela joia rubro-negra.
Sem a intenção de emprestar o centroavante de 20 anos, o Flamengo aceitou a proposta do clube londrino, após reuniões presenciais na Europa, onde estão Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente de futebol e diretor executivo do clube, respectivamente.
Na última quinta-feira, Rodrigo Muniz foi relacionado para o jogo contra o ABC, pela ida das oitavas da Copa do Brasil, em que o Flamengo goleou por 6 a 0 no Maracanã, mas não saiu do banco de reservas. Na temporada atual, Muniz soma nove gols e uma assistência, em 25 partidas.

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