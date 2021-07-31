Perto de deixar o Flamengo, Rodrigo Muniz testa positivo para a Covid-19

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo confirmou, através das redes sociais na manhã deste sábado, que Rodrigo Muniz testou positivo para a Covid-19 e, consequentemente, está afastado do elenco para cumprimento de quarentena. O atleta de 20 anos está muito perto do adeus ao clube da Gávea e já não tinha treinado com a equipe para o duelo contra o Corinthians, neste domingo.

+ Veja a tabela e os confrontos do Flamengo no Brasileirão!- O atleta Rodrigo Muniz foi diagnosticado com covid-19, em exame realizado ontem (30) - postou o Fla, no Twitter. Perto do AdeusO Flamengo está por detalhes de sacramentar a venda do atleta para o Fulham, da segunda divisão da Inglaterra, pois encaminhou um acerto verbal quanto a valores com o clube inglês, a desembolsar 8 milhões de euros (cerca de R$ 48,8 milhões) pela joia rubro-negra.

Sem a intenção de emprestar o centroavante de 20 anos, o Flamengo aceitou a proposta do clube londrino, após reuniões presenciais na Europa, onde estão Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente de futebol e diretor executivo do clube, respectivamente.