Perto de deixar o Flamengo, Michael treina normalmente enquanto aguarda negociação sem 'forçar'

Como tem sido desde a última semana, o elenco principal do Flamengo, nesta quarta-feira, se apresentou ao Ninho do Urubu para treinar às 8h. Com holofotes por conta de uma provável despedida nas próximas horas, Michael participou normalmente das atividades previstas pela comissão técnica.A negociação entre Flamengo e Al Hilal, da Arábia Saudita, avançou na última noite, sendo que o Rubro-Negro já sinalizou que aceitará a oferta por 8,4 milhões de dólares (cerca de R$ 45,6 milhões). O atacante, apesar de estar interessado no acordo, ciente das altas cifras salariais, não tem "forçado a barra" para que o clube carioca agilize as tratativas - uma pendência quanto a percentual de direitos ainda está sendo alinhavada com o Goiás.

Em relação à atividade, vale destacar que Matheuzinho treinou com o grupo de Paulo Sousa e segue o seu processo para recuperar o tempo perdido, já que, por ter positivado para Covid-19, só pôde se reapresentar nesta segunda.

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Rodrigo Caio, por sua vez, manteve o início de sua recuperação na fisioterapia do clube. O zagueiro recebeu alta hospitalar recentemente, mas não tem prazo para voltar aos gramados, após infecção em um dos pontos da artroscopia realizada no dia 7 de dezembro. O grupo de Paulo Sousa ainda treinará às 15h desta quarta, após almoço e descanso do elenco no próprio CT.

Já o grupo alternativo que iniciará o Carioca, treinado por Fabio Matias (técnico do sub-20), também treinou às 8h no Ninho do Urubu, e, nesta quinta, terá um jogo-treino contra o Boavista, o último antes da estreia no Carioca, agendada para o dia 26, contra o Portuguesa, no Estádio Luso-Brasileiro.