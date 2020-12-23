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Perto de completar 150 partidas pelo Palmeiras, Lucas Lima afirma: ‘Enorme satisfação’

Jogador pode completar marca nesta quarta-feira (23), contra o América-MG, pela semifinal da Copa do Brasil
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LanceNet

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Publicado em 

23 dez 2020 às 08:10

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 08:10

Crédito: Cesar Greco/Ag. Palmeiras
O meia Lucas Lima pode, nesta quarta-feira (23), completar 150 partidas com a camisa do Palmeiras. No clube desde 2018, quando foi campeão brasileiro, o atleta já deu 20 assistências, sendo quatro na temporada atual.
>> Borja voltando ao Palmeiras! Listamos 15 jogadores emprestados que estão bem e poderiam voltar ao seu time
O camisa 20 revelou a felicidade de poder entrar em campo tantas vezes com o manto decacampeão brasileiro.>> Simule a reta final do Brasileirão 2020
– Tenho uma enorme satisfação em jogar por este clube. Fico muito feliz em comemorar essas 150 partidas com uma camisa tão importante do futebol nacional e internacional. Espero poder atingir e ultrapassar outras marcas também com essa camisa maravilhosa. Agradeço a Deus por vestir e representar milhões de torcedores espalhados pelo país e pelo mundo. Muito obrigado pela lembrança e carinho de todos.
Lucas Lima pode completar 150 partidas pelo Verdão nesta quarta-feira (23), às 21h30, contra o América-MG, na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil.

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