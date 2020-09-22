Perto de atingir marca pessoal pelo Santos, Luan Peres exalta dupla com Veríssimo: 'A gente se entende bem'

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Um dos principais atletas do Santos em 2020, o zagueiro Luan Peres está próximo de atingir importante marca pessoal pelo clube. Com 35 jogos disputados, desde que chegou ao clube, em agosto de 2019, o camisa 14 está a três de tornar o Peixe o clube no qual ele mais defendeu na carreira.

– Já estou na segunda temporada no Santos, que daqui três jogos se tornará o clube que mais atuei na carreira superando as 37 partidas que fiz pela Ponte Preta – disse o zagueiro via assessoria. E grande parte dessa trajetória no Alvinegro Praiano foi ao lado de Lucas Veríssimo, que só não atuou junto a Luan em sete oportunidades.

– A gente se entende muito bem. Já temos um entrosamento importante e isso acaba fazendo a diferença. O Santos tem um elenco bastante qualificado e mesmo quando alguém fica de fora por lesão ou cartão quem entra consegue ar conta do recado – afirmou Luan.

Emprestado pelo Burgge (BEL) até o fim desta temporada, o zagueiro ressaltou o seu carinho pelo Santos.

– É um clube que me recebeu muito bem desde a minha chegada e que quero continuar ajudando para que alcance todos os seus objetivos – declarou.