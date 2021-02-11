Perto de anunciar Bruno Viana, Flamengo acerta empréstimo de Thuler ao Montpellier, da França

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O zagueiro Matheus Thuler está de saída do Flamengo para defender o Montpellier, clube da primeira divisão da França. Os clubes chegaram a um acordo pelo empréstimo do atleta até junho de 2022 e já trocam os documentos para sacramentar a transferência nos próximos dias. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal "O Dia" e confirmada pelo LANCE!.

+ BH no topo e Pedro apenas em 16º: confira a lista dos jogadores mais utilizados por Ceni no FlamengoDe acordo com informações adicionais do site "ge", o Flamengo irá receber 200 mil euros (R$ 1,3 milhão) de imediato pelo empréstimo. Ao fim do contrato, o Montpellier terá a opção de compra estipulada em 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 16 milhões) pelo zagueiro de 21 anos.

Apesar de a janela de transferências da Europa estar fechada e só reabrir em julho, há a possibilidade do jogador ser liberado para viajar antes do meio do ano para acelerar o processo de adaptação ao novo país. Vale lembrar que o Flamengo está próximo de anunciar a contratação do zagueiro Bruno Viana, o primeiro reforço para 2021.

Sem espaço com Rogério Ceni no Flamengo, Thuler vinha sendo monitorado pelo clube francês desde o início do ano. Nas últimas rodadas, inclusive, o defensor nem chegou a ser relacionado.

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