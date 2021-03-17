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futebol

Perto da reapresentação, cinco atletas vivem indefinição no Vasco

Integrantes do grupo que teve férias estendidas, laterais-esquerdos Henrique e Neto Borges, Werley, Marcos Junior e Lucas Santos ainda não têm futuro definido...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 07:30

LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2021 às 07:30
Crédito: Carlos Gregório Jr/Vasco/Divulgação
Quando o elenco principal do Vasco se reapresentou, na segunda-feira da semana passada, foi oficializado que parte do grupo estava fora dos planos imediatos. Alguns já tomaram novos rumos, outros que até constavam na ideia inicial também partiram, mas aqueles jogadores já anteriormente preteridos se reapresentam na semana que vem. E a indefinição predomina em relação aos futuros deles.Os dois laterais-esquerdos da temporada passada estão incluídos. Henrique não renovará contrato, conforme informado primeiramente pelo LANCE!, e Neto Borges também tem vínculo até o meio do ano. O primeiro busca novo clube, enquanto o segundo, emprestado pelo Genk (BEL), espera pelo destino dos próximos quatro meses da carreira.
Lucas Santos vive situação peculiar. Foi para o final da fila na posição, mas tem contrato até o final do ano que vem. Aos 22 anos, foi titular no primeiro jogo do Vasco no Campeonato Carioca, mas perdeu espaço em seguida e se juntou ao grupo liberado das atividades.
Marcos Junior e Werley - o zagueiro com vínculo até o final do ano que vem - são outros que não deverão ser aproveitados e buscam clubes para o futuro. Tudo deve ser melhor encaminhado após o compromisso do Vasco no final de semana, novamente pelo Estadual.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
E por falar em zagueiro...Leandro Castan, assim como Fernando Miguel e Martín Benítez, não estava no grupo com férias estendidas. O zagueiro, porém, tem chance de continuar no Cruz-Maltino após abrir negociação para reduzir o salário. O caso do meia argentino também se arrasta, mas falta pouco para o capítulo final.

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