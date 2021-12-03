Perto da permanência, Santos mira premiação do Brasileirão: Veja os valores

O Santos tem menos de 1% de chance de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Peixe ocupa a 11ª colocação do torneio nacional e está em posição de classificação para a Copa Sul-Americana da próxima temporada, em 2022.Por enquanto, caso se mantenha na posição atual, o Alvinegro Praiano vai embolsar cerca de R$ 15,5 milhões. As únicas posições que não rendem dinheiro ao clube são as quatro últimas, que seriam os rebaixados para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.Confira o ranking de premiação: