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Perto da permanência, Santos mira premiação do Brasileirão: Veja os valores

Peixe ocupa a 11ª colocação atualmente e a posição garante cerca de R$ 15,5 milhões...
LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2021 às 09:24

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 09:24

O Santos tem menos de 1% de chance de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Peixe ocupa a 11ª colocação do torneio nacional e está em posição de classificação para a Copa Sul-Americana da próxima temporada, em 2022.Por enquanto, caso se mantenha na posição atual, o Alvinegro Praiano vai embolsar cerca de R$ 15,5 milhões. As únicas posições que não rendem dinheiro ao clube são as quatro últimas, que seriam os rebaixados para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.Confira o ranking de premiação:
Campeão: R$ 33 milhõesVice-campeão: R$ 31,3 milhões3º colocado: R$ 29,7 milhões4º colocado: R$ 28 milhões5º colocado: R$ 26,4 milhões6º colocado: R$ 24,7 milhões7º colocado: R$ 23,1 milhões8º colocado: R$ 21,4 milhões9º colocado: R$ 19,8 milhões10º colocado: R$ 18,1 milhões11º colocado: R$ 15,5 milhões12º colocado: R$ 14,6 milhões13º colocado: R$ 13,7 milhões14º colocado: R$ 12,8 milhões15º colocado: R$ 11,9 milhões16º colocado: R$ 11 milhões
Crédito: SantosagoramiraapremiaçãodoCampeonatoBrasileiro(Foto:Divulgação/Santos

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