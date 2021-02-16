Perto da 'final', Gabigol emplaca sua maior série de gols neste Brasileiro

Crédito: Gabigol é o artilheiro do Flamengo na temporada (Alexandre Vidal / Flamengo

"Hoje tem gol do Gabigol". A frase ficou famosa em 2019, quando Gabriel Barbosa terminou o ano como o maior goleador do Brasil, com 43 gols marcados, e um dos principais destaques do Flamengo, campeão carioca, brasileiro e da Libertadores. Nessa reta final de Brasileirão, onde o time luta mais uma vez pelo título, seus tentos podem fazer novamente a diferença.

Fora de alguns jogos por conta de lesão, Gabigol marcou "apenas" 26 gols em 41 partidas disputadas nesta temporada. Cinco, porém, exatamente nos últimos cinco confrontos do campeonato: contra Grêmio, Sport, Vasco, Red Bull Bragantino e, neste fim de semana, o Corinthians. Essa é a maior sequência do jogador nesta edição da competição, igualando seu desempenho entre as rodadas 4 e 9, quando balançou as redes de Grêmio, Botafogo, Santos, Fortaleza e Fluminense.