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futebol

Perto da 'final', Gabigol emplaca sua maior série de gols neste Brasileiro

Camisa 9 é uma das esperanças de título do Flamengo...
LanceNet

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Publicado em 

16 fev 2021 às 07:30

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 07:30

Crédito: Gabigol é o artilheiro do Flamengo na temporada (Alexandre Vidal / Flamengo
"Hoje tem gol do Gabigol". A frase ficou famosa em 2019, quando Gabriel Barbosa terminou o ano como o maior goleador do Brasil, com 43 gols marcados, e um dos principais destaques do Flamengo, campeão carioca, brasileiro e da Libertadores. Nessa reta final de Brasileirão, onde o time luta mais uma vez pelo título, seus tentos podem fazer novamente a diferença.
Fora de alguns jogos por conta de lesão, Gabigol marcou "apenas" 26 gols em 41 partidas disputadas nesta temporada. Cinco, porém, exatamente nos últimos cinco confrontos do campeonato: contra Grêmio, Sport, Vasco, Red Bull Bragantino e, neste fim de semana, o Corinthians. Essa é a maior sequência do jogador nesta edição da competição, igualando seu desempenho entre as rodadas 4 e 9, quando balançou as redes de Grêmio, Botafogo, Santos, Fortaleza e Fluminense.
O próximo adversário é exatamente o Internacional, atual líder do Brasileiro com 1 ponto a mais que o Rubro-Negro Carioca. Um rival, inclusive, que Gabriel conhece muito bem. Em 10 jogos como profissional contra o Colorado, marcou seis vezes. O sétimo, caso saia, poderá ser o mais importante deles.

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