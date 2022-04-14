Perto da aposentadoria, Fred vive maior jejum de gols com a camisa do Fluminense

Faltam pouco mais de três meses para a torcida do Fluminense se despedir de Fred. Com aposentadoria marcada para 21 de julho, o jogador vai chegando aos últimos capítulos da carreira com uma marca negativa. Com 13 jogos sem marcar, o atacante vive seu maior jejum de gols com a camisa tricolor desde a chegada na primeira passagem, em 2009. A última bola na rede foi contra o Internacional, de pênalti, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021.+ ATUAÇÕES: Fluminense falha na defesa e cria pouco no ataque em derrota na Sul-Americana; veja as notas

A derrota por 3 a 0 para o Junior Barranquilla (COL) só ampliou a ingrata sequência, que ainda inclui três cartões amarelos e dois vermelhos (na semifinal e na final do Carioca). Ele também se lesionou no período e desfalcou o Fluminense por cerca de um mês. Na Sul-Americana, inclusive, foi o momento em que Fred ficou mais tempo em campo desde que retornou do departamento médico, com 27 minutos contando os acréscimos.

O pior momento do jogador havia sido em 2016, poucos meses antes de deixar o Flu rumo ao Atlético-MG. Entre fevereiro e abril, Fred ficou 10 jogos sem marcar. Mesmo assim, naquele momento, o camisa 9 terminou como artilheiro do time no Campeonato Carioca ao lado de Cícero, com seis gols. Ele ainda teve oito partidas pelo clube onde é ídolo e fez cinco gols em meio a problemas extra-campo.

Entre 2013 e 2014, quando viveu um dos piores momentos na carreira - muito por conta do desempenho na Copa do Mundo -, o centroavante ficou nove jogos sem comemorar um gol. Foram seis partidas em 2013, até se lesionar. Quando retornou no ano seguinte, ainda demorou quatro partidas até, enfim, voltar a marcar.

Um dos motivos para Fred manter a data da aposentadoria é justamente a parte física, que começa a pesar aos 38 anos. Antes de parar, o jogador deve ter 22 a 23 jogos pelo Fluminense, número que pode aumentar dependendo da classificação para as oitavas da Sul-Americana e na Copa do Brasil. O primeiro desses será neste sábado, às 21h, diante do Cuiabá, fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.