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futebol

Perotti só passou em branco em três dos 10 jogos da Chape

Atacante é o principal nome da Chapecoense em 2021 e tem ganhado cada vez mais espaço no time...

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 16:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2021 às 16:36
Crédito: Guilherme Griebeler/ACF
Entra semana, sai semana e o principal nome da Chapecoense é o atacante Perotti. Antes reserva da equipe, atualmente o centroavante é o responsável por colocar a bola na rede adversária.
No último domingo, o Verdão do Oeste mediu forças contra o Marcílio Dias e ficou no empate por 2 a 2. Mesmo sem o triunfo, o centroavante anotou uma bola dentro da rede.
No total, desde o começo da temporada, Perotti já marcou 11 vezes e a tendência é que venham mais na fase de mata-mata do Catarinense.
Jogos
Para entender o seu desempenho basta pegar os 10 compromissos do Verdão do Oeste na temporada. Perotti só passou em branco em três oportunidades.

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