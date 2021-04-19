Perotti só passou em branco em três dos 10 jogos da Chape

Crédito: Guilherme Griebeler/ACF

Entra semana, sai semana e o principal nome da Chapecoense é o atacante Perotti. Antes reserva da equipe, atualmente o centroavante é o responsável por colocar a bola na rede adversária.

No último domingo, o Verdão do Oeste mediu forças contra o Marcílio Dias e ficou no empate por 2 a 2. Mesmo sem o triunfo, o centroavante anotou uma bola dentro da rede.

No total, desde o começo da temporada, Perotti já marcou 11 vezes e a tendência é que venham mais na fase de mata-mata do Catarinense.

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