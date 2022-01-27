Perotti marca, Chapecoense vence o Avaí e segue 100% no Estadual

Em clássico disputado na noite desta quarta-feira, pela 2ª rodada do Campeonato Catarinense 2022, Avaí e Chapecoense mediram forças no estádio da Ressacada, em Florianópolis. E quem se deu melhor foram os visitantes. Após um primeiro tempo sem gols, Perotti, logo no começo da segunda etapa, garantiu o feito ao time da Chape fechando a conta com o placar simples de 1 a 0.
Com o resultado, a equipe comandada por Felipe Conceição chegou aos 6 pontos, ficando na 2ª colocação, enquanto o time treinado por Claudinei Oliveira, por conta do tropeço em casa, acabou ficando na 9ª colocação com apenas um ponto somado até então.
Apesar de um início mais truncado com direito a muitas faltas sendo cometidas, o sistema defensivo do Avaí começou pendurado com Arthur Chaves recebendo cartão amarelo logo aos 6 minutos.
Entretanto, o Leão, aos poucos, passou a buscar mais o ataque. Com isso, aos 12 minutos, na primeira grande chance do jogo, Diego Matos, após tabelas com Vinícius Leite, cruzou a bola na área encontrando Renato, que por sua vez acabou mandando para fora.
MANDANTES ERAM MELHORES, MAS CHAPE TAMBÉM ASSUSTAVA
Com o tempo passando, a equipe de Florianópolis buscava jogadas pelas pontas, acionando Diego Matos em alguns lances. Entretanto, mesmo colocando pressão no rival e ganhando alguns escanteios, não conseguia assustar o goleiro João Paulo que pouco tinha trabalho.
Na sequência, a Chape não quis saber apenas de segurar-se atrás e investiu também na ofensividade. Sendo assim, aos 33 minutos, teve uma grande chance com Frazan após cobrança de escanteio mandando a bola na trave. Nos acréscimos, a equipe alviazul ainda teve a oportunidade de tirar o zero do marcador, mas Fagner Alemão acabou mandando para fora dando a deixa para a arbitragem colocar um ponto final na primeira etapa.
CHAPE IGUALA NO INÍCIO DO SEGUNDO TEMPO
Voltando para a etapa complementar, ambos os treinadores optaram por mudanças em seus respectivos esquema táticos. E quem se deu melhor foi o Verdão do Oeste. Aos 7, Perotti, após receber cruzamento, mandou por baixo das pernas do goleiro empatando o confronto na Ressacada.
LEÃO VAI EM BUSCA DO EMPATE, MAS VISITANTE QUASE AMPLIAM
Após sofrer o gol, a equipe da casa não quis saber de ficar atrás e foi em busca do seu tento. Entretanto, mesmo com duas chances seguidas, acabou não conseguindo balançar as redes com Quirino e Paulo Baya, que havia entrado momentos antes.
Passado o momento de pressão do rival, os comandados de Felipe Conceição não se intimidaram e quase chegaram ao segundo gol. Também em duas oportunidades consecutivas, o goleiro Douglas Friedrich teve trabalho em um dos lances assustando a torcida da equipe local.
RETA FINAL DE JOGO
Mais tranquilo em campo, a equipe da Chape tentava encontrar espaços cedidos pelo Avaí. Com isso, aos 33, Busanello, após pegar rebote no cruzamento, mandou a bola no travessão do goleiro do Leão, para lamentação do craque.
Feitas mais algumas mudanças dos dois lados, o time da casa ainda tentou apostar suas últimas fichas até os acréscimos. Mesmo criando, acabou desperdiçando duas boas chances com Paulo Baya, decretando a vitória da Chape em plena Ressacada.
OUTROS RESULTADOS
Também pela rodada 2ª rodada, mais três jogos foram disputados. Os destaques ficaram por conta dos 100% de aproveitamento do Hercílio Luz, além dos tropeços de Figueirense e Joinville, que mesmo jogando em casa, não conseguiram a vitória.
Veja os placares abaixo:
Próspera 0x1 Hercílio LuzFigueirense 0x0 BarraJoinville 1x3 ConcórdiaFICHA TÉCNICAAVAÍ 0x1 CHAPECOENSE
Data e horário: 26/01/2022, às 21h30 (de Brasília)Local: Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC)Árbitro: Cinésio Mendes JúniorAssistentes: Eder Alexandre e Hector Andrew Lisboa Jacques
Cartões Amarelos: Arthur Chaves, 6'/1ºT; Frazan, 16'/1ºT; Fernando, 4'/2ºT; Pablo, 14'/2ºT; Claudinei Oliveira, 47'/2ºT
Gol: Perotti, 7'/2ºT (1-0);
AVAÍ: Douglas Friedrich; Matheus Ribeiro (Matheus Lucas, aos 29'/2ºT), Fagner Alemão, Arthur Chaves e Diego Matos; Eduardo (Paulo Baya, aos 12'/2ºT), Bruno Silva e Lourenço (Gustavo Modesto, aos 40'/2ºT); Vinícius Leite (Raniele, aos 29'/2ºT), Renato (Quirino, no intervalo) e Copete.(Técnico: Claudinei Oliveira)
CHAPECOENSE: João Paulo; Ronei, Frazan, Vitor Beker (João Cesco, aos 30'/2ºT) e Busanello; Marcelo Santos, Guedes (Paulinho, aos 13'/2ºT), Sousa e Pablo (Ryan, aos 36'/2ºT); Perotti (Rodriguinho, aos 36'/2ºT) e Maranhão (Fernando, no intervalo).(Técnico: Felipe Conceição)