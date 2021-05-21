Perotti alcança o posto de maior artilheiro do Brasil

Crédito: Guilherme Griebeler/ACF

O grande nome da Chapecoense é o atacante Perotti. Devido ao rodízio implementado pela comissão técnica no início do torneio, o jovem ganhou a oportunidade ao longo do estadual e mostrou o seu valor com muita bola na rede.

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Após a semifinal do Catarinense, o atleta alcançou a marca de 14 gols, feito que o coloca ao lado de Joãozinho, do Costa Rica-MS e Olávio, do Atlético-CE como os maiores goleadores do país.