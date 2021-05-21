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futebol

Perotti alcança o posto de maior artilheiro do Brasil

Destaque da Chapecoense, o garoto já balançou a rede 14 vezes na temporada 2021...

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 10:45

LanceNet

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Publicado em 

21 mai 2021 às 10:45
Crédito: Guilherme Griebeler/ACF
O grande nome da Chapecoense é o atacante Perotti. Devido ao rodízio implementado pela comissão técnica no início do torneio, o jovem ganhou a oportunidade ao longo do estadual e mostrou o seu valor com muita bola na rede.
+ River venceu com volante no gol: relembre 15 times que sofreram com desfalques pela Covid-19
Após a semifinal do Catarinense, o atleta alcançou a marca de 14 gols, feito que o coloca ao lado de Joãozinho, do Costa Rica-MS e Olávio, do Atlético-CE como os maiores goleadores do país.
Agora, Perotti é uma das esperanças para que a Chape fature o estadual em cima do Avaí e mantenha a hegemonia no futebol de Santa Catarina.

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