Permanência de Hugo Moura é tratada pelo Coritiba com o Flamengo

Enquanto briga para escapar do rebaixamento, o Coritiba não deixa de observar a situação contratual dos seus atletas onde o caso do meio-campista Hugo Moura é um dos que rendem maior atenção por parte da cúpula do Verdão.>Simule como será a reta final do Coxa Branca no BrasileirãoEmprestado ao clube pelo Flamengo, o jogador de apenas 23 anos de idade que tem se mantido regularmente dentre os titulares chegou a ter sua volta ao clube carioca solicitada pelo técnico Rogério Ceni. Entretanto, com a recente perda de prestígio do treinador que não conseguiu fazer o clube do Rio de Janeiro render o esperado, a situação pode mudar de figura.
Também se aproveitando disso, o Coxa pediu que a sua continuidade seja estendida, pelo menos, até dezembro de 2021, algo que inicialmente garantiria Hugo no restante também da próxima temporada. Segundo o portal 'ge', o Flamengo pediu ao clube paranaense um prazo de 20 dias para dar uma resposta definitiva.
Desde a sua chegada no Couto Pereira em agosto desse ano, período onde as competições estavam se reiniciando após a pausa forçada da pandemia, e construiu uma boa sequência com 24 partidas disputadas. A 25ª tem tudo para ocorrer no domingo (31) às 16h quando a equipe do técnico paraguaio Gustavo Morínigo recebe o Grêmio.