Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Permanência de Hugo Moura é tratada pelo Coritiba com o Flamengo

Jogador tem se mantido na titularidade da equipe mesmo com as constantes trocas na comissão técnica do Verdão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jan 2021 às 14:51

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 14:51

Crédito: Meio-campista chegou a ter seu retorno ao clube carioca solicitado (Divulgação/Twitter Coritiba
Enquanto briga para escapar do rebaixamento, o Coritiba não deixa de observar a situação contratual dos seus atletas onde o caso do meio-campista Hugo Moura é um dos que rendem maior atenção por parte da cúpula do Verdão.>Simule como será a reta final do Coxa Branca no BrasileirãoEmprestado ao clube pelo Flamengo, o jogador de apenas 23 anos de idade que tem se mantido regularmente dentre os titulares chegou a ter sua volta ao clube carioca solicitada pelo técnico Rogério Ceni. Entretanto, com a recente perda de prestígio do treinador que não conseguiu fazer o clube do Rio de Janeiro render o esperado, a situação pode mudar de figura.
Também se aproveitando disso, o Coxa pediu que a sua continuidade seja estendida, pelo menos, até dezembro de 2021, algo que inicialmente garantiria Hugo no restante também da próxima temporada. Segundo o portal 'ge', o Flamengo pediu ao clube paranaense um prazo de 20 dias para dar uma resposta definitiva.
Desde a sua chegada no Couto Pereira em agosto desse ano, período onde as competições estavam se reiniciando após a pausa forçada da pandemia, e construiu uma boa sequência com 24 partidas disputadas. A 25ª tem tudo para ocorrer no domingo (31) às 16h quando a equipe do técnico paraguaio Gustavo Morínigo recebe o Grêmio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

coritiba flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte
Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados