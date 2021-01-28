Permanência de Hugo Moura é tratada pelo Coritiba com o Flamengo

Enquanto briga para escapar do rebaixamento, o Coritiba não deixa de observar a situação contratual dos seus atletas onde o caso do meio-campista Hugo Moura é um dos que rendem maior atenção por parte da cúpula do Verdão.>Simule como será a reta final do Coxa Branca no BrasileirãoEmprestado ao clube pelo Flamengo, o jogador de apenas 23 anos de idade que tem se mantido regularmente dentre os titulares chegou a ter sua volta ao clube carioca solicitada pelo técnico Rogério Ceni. Entretanto, com a recente perda de prestígio do treinador que não conseguiu fazer o clube do Rio de Janeiro render o esperado, a situação pode mudar de figura.