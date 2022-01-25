Perfil da Libertadores destaca defesas de Fábio e golaço de Pineida, reforços do Fluminense

O Fluminense anunciou oito reforços para a temporada e um dos objetivos foi dar mais experiência ao elenco para a disputa da Libertadores. Dois deles foram o lateral-esquerdo Mario Pineida e o goleiro Fábio, que disputaram o torneio por Barcelona de Guayaquil (EQU) e Cruzeiro, respectivamente. Os dois foram exaltados pelo perfil oficial.Pineida tem 34 partidas na Libertadores, sendo 17 vitórias, seis empates, 11 derrotas e dois gols marcados. Já Fábio tem 83 , titular em todos eles, 46 vitórias, 19 empates e 18 derrotas. Ele disputou a competição em 2001, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2018 e 2019.