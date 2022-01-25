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Perfil da Libertadores destaca defesas de Fábio e golaço de Pineida, reforços do Fluminense

Jogadores tem experiência na competição e foram dois dos oito contratados do Flu para a atual temporada...

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 16:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jan 2022 às 16:41
O Fluminense anunciou oito reforços para a temporada e um dos objetivos foi dar mais experiência ao elenco para a disputa da Libertadores. Dois deles foram o lateral-esquerdo Mario Pineida e o goleiro Fábio, que disputaram o torneio por Barcelona de Guayaquil (EQU) e Cruzeiro, respectivamente. Os dois foram exaltados pelo perfil oficial.Pineida tem 34 partidas na Libertadores, sendo 17 vitórias, seis empates, 11 derrotas e dois gols marcados. Já Fábio tem 83 , titular em todos eles, 46 vitórias, 19 empates e 18 derrotas. Ele disputou a competição em 2001, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2018 e 2019.
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O Fluminense disputará a Libertadores pela oitava vez na história e a segunda consecutiva em 2022. A estreia será já no dia 22 de fevereiro, pela segunda fase, diante do Millonarios, da Colômbia. A ida será em Bogotá, enquanto a volta, em São Januário, acontece em 1º de março.
Crédito: Pineida,durantetreinodoFluminensenoCTCarlosCastilho(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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