Perfeito no segundo turno da Série B, Botafogo busca fazer valer mando de campo contra o Londrina

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Uma chance de sobreviver e ainda impor vantagem para ficar no G4. O Botafogo enfrenta o Londrina neste sábado, pela 23ª rodada da Série B do Brasileirão, no Estádio Nilton Santos, com credenciais positivas na competição. A partida será transmitida em tempo real no site do LANCE!.

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A equipe comandada por Enderson Moreira é a melhor mandante do Campeonato Brasileiro - oito vitórias em dez jogos - e está com 100% de aproveitamento no segundo turno. O time chega embalado para o duelo.

Muito disto passa pelo treinador. Desde que Enderson estreou pelo Botafogo, nenhum clube fez mais pontos ou tomou menos gols que o Alvinegro na Série B. O técnico - que está suspenso para essa partida - venceu todas as partidas que fez no Estádio Nilton Santos.Números são "apenas números", claro, mas o Botafogo chega credenciado e com favoritismo diante do Londrina, na zona de rebaixamento. Internamente, jogadores e comissão técnica tratam todas as partidas como "finais" e encaram os adversários da mesma forma independentemente da posição na tabela.