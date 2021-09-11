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Perfeito no segundo turno da Série B, Botafogo busca fazer valer mando de campo contra o Londrina

Alvinegro é o melhor mandante do Brasileirão e tem 100% de aproveitamento neste início de segunda metade da competição...

Publicado em 11 de Setembro de 2021 às 05:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 set 2021 às 05:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Uma chance de sobreviver e ainda impor vantagem para ficar no G4. O Botafogo enfrenta o Londrina neste sábado, pela 23ª rodada da Série B do Brasileirão, no Estádio Nilton Santos, com credenciais positivas na competição. A partida será transmitida em tempo real no site do LANCE!.
+ Adversário do Botafogo, Londrina tem camisa 9 que não marcou gols na Série B e vive pressão
A equipe comandada por Enderson Moreira é a melhor mandante do Campeonato Brasileiro - oito vitórias em dez jogos - e está com 100% de aproveitamento no segundo turno. O time chega embalado para o duelo.
Muito disto passa pelo treinador. Desde que Enderson estreou pelo Botafogo, nenhum clube fez mais pontos ou tomou menos gols que o Alvinegro na Série B. O técnico - que está suspenso para essa partida - venceu todas as partidas que fez no Estádio Nilton Santos.Números são "apenas números", claro, mas o Botafogo chega credenciado e com favoritismo diante do Londrina, na zona de rebaixamento. Internamente, jogadores e comissão técnica tratam todas as partidas como "finais" e encaram os adversários da mesma forma independentemente da posição na tabela.
A partida importa muito, já que os concorrentes estão na cola do Botafogo no G4. Na 4ª colocação, o Alvinegro é seguido de perto por Guarani, Avaí e Náutico - e pode até mesmo ser ultrapassado caso não vença e esses consigam um resultado positivo nas partidas que farão.

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