Peres diz que Santos jogará Brasileiro longe da Vila se for preciso: 'Vamos atender a maioria'

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/SantosFC

Em meio a um imbróglio entre CBF e Federação Paulista de Futebol/Governo de São Paulo, o presidente do Santos, José Carlos Peres, não descarta a possibilidade de jogar longe as partidas do Campeonato Brasileiro longe da Vila Belmiro como modo de prevenção ao novo coronavírus.

Em entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira, o governador do Estado, João Doria (PSDB-SP) afirmou que no protocolo assinado por ele e pela FPF não é autorizado que as equipes paulistas iniciem o Brasileirão antes do fim do Paulistão.

Embora a Federação Paulista tenha solicitado ao governo estadual nesta terça-feira o retorno dos jogos no dia 22 de julho, o Campeonato Paulista necessita de mais duas datas para encerrar a primeira fase, mais seis para as quartas de final e semifinais, que serão realizadas em jogo único, e a decisão, que acontecerá em duas partidas.