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Peres diz que Santos jogará Brasileiro longe da Vila se for preciso: 'Vamos atender a maioria'

Presidente do Peixe afirma que o clube tem histórico de conquistas longe da Baixada Santista: 'A gente se acostumou a não só jogar em Santos'
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Publicado em 

08 jul 2020 às 07:53

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 07:53

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/SantosFC
Em meio a um imbróglio entre CBF e Federação Paulista de Futebol/Governo de São Paulo, o presidente do Santos, José Carlos Peres, não descarta a possibilidade de jogar longe as partidas do Campeonato Brasileiro longe da Vila Belmiro como modo de prevenção ao novo coronavírus.
Em entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira, o governador do Estado, João Doria (PSDB-SP) afirmou que no protocolo assinado por ele e pela FPF não é autorizado que as equipes paulistas iniciem o Brasileirão antes do fim do Paulistão.
Embora a Federação Paulista tenha solicitado ao governo estadual nesta terça-feira o retorno dos jogos no dia 22 de julho, o Campeonato Paulista necessita de mais duas datas para encerrar a primeira fase, mais seis para as quartas de final e semifinais, que serão realizadas em jogo único, e a decisão, que acontecerá em duas partidas.
Enquanto isso, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Rogério Caboclo, já admitiu que pretende retomar o Brasileirão entre os dias 8 e 9 de agosto, podendo, portanto, conflitar calendário.

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