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'Perdemos dois pontos. O Flamengo tem que ganhar todos os jogos', diz Dome após empate nos acréscimos

Técnico rubro-negro contará, agora, com três jogadores que se juntarão à delegação em Porto Alegre. Próximo jogo será pelas oitavas de final da Copa do Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

25 out 2020 às 21:23

Publicado em 25 de Outubro de 2020 às 21:23

Crédito: Reprodução / Dugout
O Flamengo arrancou um empate em 2 a 2 com o Internacional já aos 49 minutos do segundo tempo, em duelo direto pela liderança e válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do ponto conquistado no apagar das luzes, evitando que o Colorado disparasse no topo, Domènec Torrent afirmou não estar satisfeito com o placar, salientando que o clube "perdeu dois pontos". E justificou, em entrevista coletiva: - Acho que todos temos claro que o Flamengo nunca está satisfeito com o empate. Acho que o Flamengo perdeu dois pontos. Não era suficiente o empate, temos que tentar ganhar os três pontos porque o Flamengo é diferente. O Flamengo tem que ganhar todos os jogos. Mudamos coisas no primeiro tempo. O técnico do Internacional falou que mereciam ganhar. Também criamos muitas oportunidades no segundo tempo e perdemos dois pontos - disse o treinador.
> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
Sobre possíveis pênaltis a favor do Flamengo que não marcados, em lances em que o VAR não foi acionado, Dome preferiu não entrar em polêmica. Mas fez um pedido, por fim.
- Falei que nunca ia falar sobre os árbitros, mas não entendi quando falavam que o VAR beneficiava o Flamengo. Não vi os lances, mas isso é para imprensa e pessoas que falam isso. Não sei o porquê de não chamarem o VAR, tampouco quero saber. Não quero falar sobre o árbitro pois acho que perde a energia. [...] Não falem nunca mais que o VAR beneficia o Flamengo, por favor.
PRÓXIMO DESAFIO É PELA COPA
Agora, o time de Dome volta a campo pela Copa do Brasil. O desafio da vez será diante do Athletico-PR, na Arena da Baixada, nesta quarta-feira e em confronto pela ida das oitavas de final. A delegação seguirá em Porto Alegre e, em seguida, partirá para Curitiba.
- É (pensar) jogo a jogo. Ficamos aqui em Porto Alegre, treinamos amanhã (segunda-feira) no (CT do) Grêmio e vamos procurar, como falo sempre, trazer o melhor time. Saber sobre alguns jogadores que estavam cansados, com desconforto depois do jogo, e pensar jogo a jogo - destacou o catalão.
Em tempo: o Flamengo informou ainda que Bruno Henrique, Lázaro e Diego Alves encontrarão o grupo na capital gaúcha, nesta segunda. Ou seja, o trio estará à disposição de Domènec Torrent para o jogo desta quarta-feira.

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