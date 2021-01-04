Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Pepe lembra vitória sobre o Boca na Libertadores e dá dicas ao Santos

Canhão da Vila detalha vitória do Santos sobre o Boca na final da Libertadores de 63, cita clima hostil na Bombonera e pede cabeça no lugar aos santistas: "Serão provocados"...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 jan 2021 às 17:54

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 17:54

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos
A proximidade da partida entre Santos e Boca Juniors em La Bombonera trouxe lembranças de grandes confrontos entre as duas equipes na história. Em um deles, o Peixe se tornou bicampeão da Libertadores da América, vencendo os argentinos duas vezes, sendo a partida decisiva em Buenos Aires.O Peixe tinha vencido no Maracanã por 3 a 2 e voltou a triunfar fora de casa por 2 a 1, de virada, gols de Coutinho e Pelé. O DIÁRIO DO PEIXE conversou com um dos heróis daquele 11 de setembro de 1963, em La Bombonera. José Macia, o Pepe, lembra a pressão sofrida e superação para a conquista do bi.“Era muito difícil ganhar dos argentinos na casa deles. Tinham grandes times. Era quase impossível ganhar do Boca Juniors lá, mas para o time do Santos não tinha tarefa impossível. Ganhamos de 2 a 1, contra uma torcida incrível. Nunca vi uma pressão igual naquela partida, a gente quase não ouvia o apito do juiz. Conseguimos esse vitória história, que considero uma das maiores da minha carreira”, lembrou o Canhão da Vila.“Jogar objeto na gente era normal naquela época. Chinelo, sapato, fruta. Era uma torcida inflamada que procurava ajudar o time deles e assustar o adversário. O Santos não tinha medo disso. Não ter torcida acho vantajoso para o Santos. Pode explorar bastante, jogar de igual para igual e tem condições de conquistar uma grande vitória”, seguiu Pepe.O Canhão da Vila também deu dicas para os atuais jogadores santistas. Para o ídolo eterno, os atletas precisam ter calma, para não cair na provocação dos argentinos.“Minha dica é que procurem jogar futebol. Eles vão ser provocados. Tem muitos jogadores experientes que vão fazer isso, ver se conseguem uma expulsão. Santos tem que começar e terminar com 11 jogadores para ganhar o jogo. O Santos tem muito mais chances de ganhar e vai conseguir”. Santos e Boca Juniors se enfrentam nesta quarta-feira (6), 19h15, em La Bombonera. A partida de volta está marcada para o dia 13 de janeiro, na Vila Belmiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados