Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Pepê, do Flamengo, revela profecia de Filipe Luís antes de gol contra o Palmeiras: 'Faz e me abraça'
futebol

Pepê, do Flamengo, revela profecia de Filipe Luís antes de gol contra o Palmeiras: 'Faz e me abraça'

Em entrevista à FlaTV, meia reviu os lances e contou detalhes da vitória do Rubro-Negro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 jan 2021 às 20:25

Publicado em 23 de Janeiro de 2021 às 20:25

Crédito: Francisco Stuckert/Fotoarena
Durante programa da FlaTV, o meia Pepê reviu os principais lances da vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Palmeiras, na última quinta-feira, no Mané Garrincha. Autor do segundo gol, o atleta comentou sobre a atuação do Rubro-Negro, a emoção em voltar a marcar, além de revelar detalhes da partida.
+ Agora com Pepê, Flamengo chega a 24 marcadores de gol na temporada; veja o ranking da artilhariaUm dos fatos curiosos relatados por Pepê foi uma "profecia" de Filipe Luís antes do gol. Segundo o meia, ele nem iria entrar na área no lance do escanteio cobrado por Vitinho, mas recebeu a indicação do lateral-esquerdo para avançar e balançar as redes.
- Antes do escanteio, o BH (Bruno Henrique) saiu de maca com câimbra. Eu não iria entrar na área porque a gente estava com menos um, mas o Filipe (Luís) falou: "Entra na área, entra na área. Faz o gol e vem aqui me abraçar." Aí eu entrei, e cinco segundos depois saiu o gol.
Pepê também comentou sobre a emoção de voltar a marcar pelo Flamengo e revelou que teve dificuldades para dormir na quinta-feira.
- Quase não consegui dormir de tanta emoção e felicidade. Parecia ter sido um sonho, mas acordei e vi que aconteceu mesmo. Graças a Deus. Vamos seguir em frente.Confira outras respostas de Pepê:
ATUAÇÃO DA EQUIPENosso time conseguiu impor o ritmo de jogo desde o início. O Palmeiras teve dificuldades com a nossa posse de bola. A gente jogou "à Flamengo", pressionando os caras. Conseguimos o gol no final do primeiro tempo, que nos deu mais tranquilidade para o segundo.
AMIZADE COM GERSONO Gerson é meu irmão. Ele sempre me deu uma confiança gigantesca, mesmo quando eu não jogava. Sempre me acolhei e me deu muita moral. Nossa amizade vai além do campo. É um irmão que Deus me deu, e sou muito grato pela amizade dele.
CONTATO COM ROGÉRIO CENI​Rogério é um "paizão" para a gente. Ele jogou, então sabe o que passa na nossa cabeça. Isso facilita muito. Ele sempre tenta passar muita confiança, gerar personalidade pra gente fazer o melhor para o time. É um comandante fenomenal. Ele conversa muito comigo, me dá muita moral. Desde a chegada dele, eu tenho tido um crescimento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados