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Pendurado, Abel Ferreira pode desfalcar Palmeiras em eventual final da Libertadores

Treinador do Verdão já acumula dois cartões amarelos na fase mata-mata da competição continental
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LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2021 às 08:30

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 08:30

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Caso o Palmeiras confirme a classificação para a final da Libertadores, na próxima terça-feira (12) diante do River Plate, o técnico Abel Ferreira pode desfalcar a equipe na grande decisão, no dia 30, no Maracanã.
Retrospectiva-2020: Palmeiras tem título, troca de técnico e garotada em alta
Isso porque, no jogo de ida contra o River, em Avellaneda, o técnico português recebeu seu segundo cartão amarelo na fase mata-mata do torneio e, caso seja advertido novamente no Allianz Parque, terá que cumprir suspensão automática.
Conforme consta no livro de regras da Libertadores, todos os cartões amarelos foram zerados após a fase de grupos. Dessa forma, além do cartão recebido contra o River, Abel foi punido também na partida de volta das quartas de final contra o Libertad, no Allianz Parque.
>> Veja o chaveamento completo da Libertadores 2020Em números gerais, Abel Ferreira soma 18 jogos à frente do Palmeiras, porém, em quatro não comandou a equipe. Desses, três foram por conta da Covid-19 e outra pelo cartão vermelho que levou na vitória por 3 a 0 sobre o Ceará, pela fase quartas de final da Copa do Brasil.
Sem o português no banco de reservas, o Alviverde venceu o Bahia e empatou três vezes, diante do próprio Ceará, Santos e Libertad. As atuações dos empates, inclusive, deixaram a desejar no entendimento de parte da torcida.
O confronto que definirá o primeiro finalista da Libertadores está previsto para a próxima terça-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, e o Palmeiras já tem Patrick de Paula, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, como desfalque certo para o duelo.

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