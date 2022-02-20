Pênaltis perdidos na Supercopa fazem Flamengo perder valor milionário; entenda

Além da frustração pelo vice, a derrota do Flamengo, nos pênaltis, para o Atlético-MG na Supercopa também traz um impacto aos cofres rubro-negros. Isso porque, com o resultado, o clube da Gávea perdeu a oportunidade de receber a bolada de R$ 5 milhões. > ATUAÇÕES: João Gomes e Filipe Luís são os melhores do Fla na SupercopaO valor citado acima se refere à premiação dada ao campeão da Supercopa do Brasil. A equipe derrotada recebe R$ 2 milhões - assim, os quatro pênaltis perdidos e que poderiam dar o título ao Flamengo fizeram com o que o clube "perdesse" R$ 3 milhões.