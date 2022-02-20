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futebol

Pênaltis perdidos na Supercopa fazem Flamengo perder valor milionário; entenda

Por causa do vice, Flamengo recebeu R$ 3 milhões a menos de premiação; dentro de campo, o time teve quatro cobranças perdidas que dariam o título da Supercopa...

Publicado em 20 de Fevereiro de 2022 às 20:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 fev 2022 às 20:48
Além da frustração pelo vice, a derrota do Flamengo, nos pênaltis, para o Atlético-MG na Supercopa também traz um impacto aos cofres rubro-negros. Isso porque, com o resultado, o clube da Gávea perdeu a oportunidade de receber a bolada de R$ 5 milhões. > ATUAÇÕES: João Gomes e Filipe Luís são os melhores do Fla na SupercopaO valor citado acima se refere à premiação dada ao campeão da Supercopa do Brasil. A equipe derrotada recebe R$ 2 milhões - assim, os quatro pênaltis perdidos e que poderiam dar o título ao Flamengo fizeram com o que o clube "perdesse" R$ 3 milhões.
Sem tempo para se lamentar, o Flamengo já volta a campo na próxima quarta-feira, às 20h, contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela oitava rodada do Campeonato Carioca e terá transmissão em tempo real do LANCE!.
Crédito: EversondefendepênaltideVitinho(Foto:PedroSouza/Atlético

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