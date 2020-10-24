Pelo Português, Evanilson marca e decide para o Porto contra Gil Vicente

Em sua estreia no Campeonato Português, Evanilson marcou o único gol da vitória do Porto, em casa, contra o Gil Vicente. Em partida válida pela quinta rodada da competição, o brasileiro garantiu a terceira vitória dos Dragões.ARTILHEIROEvanilson já havia jogado pelo Porto na Liga dos Campeões, mas ainda não tinha estreado no Campeonato Português. Logo em sua primeira partida, o atacante brasileiro aproveitou cruzamento de Nakajima para completar para o fundo das redes.
DIFICULDADEJogando em casa, o Porto precisava da vitória. Mas os três pontos se tornaram mais complicados quando, aos 14 minutos do segundo tempo, Uribe desperdiçou pênalti. Aos 29, Sanusi foi expulso. Mesmo assim, os Dragões conseguiram segurar o resultado.
NA TABELACom cinco partidas disputadas, o Porto conseguiu sua terceira vitória no Campeonato Português e chegou aos 10 pontos. O Benfica é o líder, com 12, mas ainda joga na rodada.