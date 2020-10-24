Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Pelo Português, Evanilson marca e decide para o Porto contra Gil Vicente

Atacante ex-Fluminense fez o único gol da partida e garantiu o triunfo em casa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 out 2020 às 18:33

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 18:33

Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP
Em sua estreia no Campeonato Português, Evanilson marcou o único gol da vitória do Porto, em casa, contra o Gil Vicente. Em partida válida pela quinta rodada da competição, o brasileiro garantiu a terceira vitória dos Dragões.ARTILHEIROEvanilson já havia jogado pelo Porto na Liga dos Campeões, mas ainda não tinha estreado no Campeonato Português. Logo em sua primeira partida, o atacante brasileiro aproveitou cruzamento de Nakajima para completar para o fundo das redes.
DIFICULDADE​Jogando em casa, o Porto precisava da vitória. Mas os três pontos se tornaram mais complicados quando, aos 14 minutos do segundo tempo, Uribe desperdiçou pênalti. Aos 29, Sanusi foi expulso. Mesmo assim, os Dragões conseguiram segurar o resultado.
NA TABELACom cinco partidas disputadas, o Porto conseguiu sua terceira vitória no Campeonato Português e chegou aos 10 pontos. O Benfica é o líder, com 12, mas ainda joga na rodada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026
Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados