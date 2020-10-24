Pelo Português, Evanilson marca e decide para o Porto contra Gil Vicente

Em sua estreia no Campeonato Português, Evanilson marcou o único gol da vitória do Porto, em casa, contra o Gil Vicente. Em partida válida pela quinta rodada da competição, o brasileiro garantiu a terceira vitória dos Dragões.ARTILHEIROEvanilson já havia jogado pelo Porto na Liga dos Campeões, mas ainda não tinha estreado no Campeonato Português. Logo em sua primeira partida, o atacante brasileiro aproveitou cruzamento de Nakajima para completar para o fundo das redes.