Pelo Paulistão Feminino, Corinthians visita o Palmeiras e empata em 1 a 1

Crédito: Marco Galvão/Ag.Corinthians

Há quatro dias da final do Campeonato Brasileiro, o Corinthians visitou o Palmeiras pela sexta rodada do Campeonato Paulista Feminino, na tarde desta quarta-feira (22), e empatou em 1 a 1.

>> Baixe o novo app de resultados do L!>> Confira a tabela do Brasileirão Feminino e simule os próximos jovensA equipe Alviverde saiu na frente, no Allianz Parque, aos 16 minutos de partida, em um gol contra marcado pela zagueira corintiana Giovanna Campiolo, após descida da palmeirense Chú, pelo lado direito, com a defensora do Timão mandando para o próprio patrimônio na tentativa de corte.

O empate das Brabas aconteceu apenas na etapa final, com Adriana, que recebeu belo passe de Gabi Zanotti e encheu o pé para igualar o placar e dar números finais, aos 29 minutos do segundo tempo.

No fim da partida, Zanotti acabou expulsa ao fazer falta dura em Duda Santos, que deixou o gramado chorando e pode ficar de fora do restante da temporada pelo Palmeiras.

O Corinthians reencontra o Verdão neste domingo (23), às 21h, na Neo Química Arena, pelo confronto de volta da final do Brasileirão Feminino. Na ida, o Timão venceu por 1 a 0, na casa das adversárias. No dia anterior, as equipes se enfrentam, também em Itaquera, no Brasileiro Masculino, em sua 22ª rodada.