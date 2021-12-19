Pelo Palmeiras, Abel Ferreira vai repetir feito que não acontece desde Gilson Kleina

Durante sua primeira coletiva como presidente do Palmeiras, Leila Pereira confirmou a permanência do treinador Abel Ferreira. Com isso, o comandante repetirá um feito que não acontece há sete anos no clube.O último treinador a iniciar duas temporadas consecutivas pelo Alviverde foi Gilson Kleina, que contratado pelo Palmeiras em setembro de 2012 e, apesar do rebaixamento, foi mantido no cargo.

Na temporada seguinte, Kleina conquistou o título da segunda divisão e só foi demitido no ano do centenário, quando foi derrotado pelo Sampaio Corrêa, em duelo válido pela Copa do Brasil.Abel Ferreira, que tem em mãos uma oferta de renovação de vínculo com duração até dezembro de 2023, não sinalizou se vai oficializar a extensão de contrato.

Ele fará sua escolha, ao menos de forma pública, quando voltar ao Brasil, na primeira semana de janeiro, conforme apurou o LANCE!/NOSSO PALESTRA. Acredita-se que sua escolha, seja ela cumprir o atual vínculo ou firmar um novo, com vencimentos maiores, passe pela observação da janela europeia do meio do ano.