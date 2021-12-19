Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Pelo Palmeiras, Abel Ferreira vai repetir feito que não acontece desde Gilson Kleina
futebol

Pelo Palmeiras, Abel Ferreira vai repetir feito que não acontece desde Gilson Kleina

Leila Pereira, presidente do Verdão, confirmou a permanência de Abel Ferreira para a próxima temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 dez 2021 às 12:00

Publicado em 19 de Dezembro de 2021 às 12:00

Durante sua primeira coletiva como presidente do Palmeiras, Leila Pereira confirmou a permanência do treinador Abel Ferreira. Com isso, o comandante repetirá um feito que não acontece há sete anos no clube.O último treinador a iniciar duas temporadas consecutivas pelo Alviverde foi Gilson Kleina, que contratado pelo Palmeiras em setembro de 2012 e, apesar do rebaixamento, foi mantido no cargo.
Na temporada seguinte, Kleina conquistou o título da segunda divisão e só foi demitido no ano do centenário, quando foi derrotado pelo Sampaio Corrêa, em duelo válido pela Copa do Brasil.Abel Ferreira, que tem em mãos uma oferta de renovação de vínculo com duração até dezembro de 2023, não sinalizou se vai oficializar a extensão de contrato.
Ele fará sua escolha, ao menos de forma pública, quando voltar ao Brasil, na primeira semana de janeiro, conforme apurou o LANCE!/NOSSO PALESTRA. Acredita-se que sua escolha, seja ela cumprir o atual vínculo ou firmar um novo, com vencimentos maiores, passe pela observação da janela europeia do meio do ano.
Crédito: AbelFerreiraduranteafinaldaLibertadores(Foto:JuanMabromata/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados