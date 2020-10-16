Pelo Inglês, Everton busca quebrar tabu de 10 anos diante do Liverpool

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Everton e Liverpool abrem a 5ª rodada do Campeonato Inglês neste sábado, às 8h30 (horário de Brasília), no Goodison Park. De um lado, o líder e a sensação do torneio. Do outro, o atual campeão e dono do clássico nos últimos anos. Mais do que a briga pela ponta da tabela, a partida significa mais uma chance para o Everton quebrar o tabu de 10 anos sem vencer o rival no Dérbi de Merseyside. E os torcedores do clube azul nunca estiveram tão confiantes.Com 100% de aproveitamento até aqui, os comandados por Carlo Ancelotti chegam com moral para a partida. Foram quatro vitórias em quatro jogos, com destaque para a participação da dupla James Rodríguez (três gols e duas assistências) e Calvert-Lewin (artilheiro do torneio com seis gols e eleito o melhor jogador de setembro). Em coletiva nesta sexta-feira, Ancelotti destacou a importância do jogo e ressaltou a qualidade do adversário.

- O Liverpool, como sempre, joga com muita intensidade e qualidade. Este será o adversário que enfrentaremos amanhã, por isso temos que estar atentos. Temos que estar confiantes para mostrar nossa qualidade.

Por outro lado, a equipe de Jürgen Klopp chega querendo provar que a derrota de 7 a 2 para o Aston Villa na última rodada foi apenas um acidente. Os atuais campeões estão na 5ª posição, com nove pontos, e podem colar na liderança em caso de vitória no clássico. Ainda sem Alisson, Chamberlain e Matip, os Reds podem contar com a volta de Thiago, Mané e Henderson. Na coletiva, Klopp também aproveitou para elogiar o rival e disse que o longo tabu não influencia os jogadores.

- Nem um pouco. Claro, do meu ponto de vista, espero que continue [a invencibilidade do Liverpool], mas nunca pensamos nisso antes de jogo. O pensamento de que “eles não ganham de qualquer maneira” nunca passou em nossas mentes. Será um jogo difícil para nós amanhã e estaremos prontos para isso.

Confira as prováveis escalações:

Everton: Pickford; Coleman, Godfrey, Keane, Digne; Doucouré, Allan, André Gomes; James Rodríguez, Calvert-Lewin, Richarlison.