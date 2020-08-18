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Pelo Flamengo, Gabigol tem histórico decisivo contra o Grêmio para se amparar e findar jejum

Atacante, ainda sem estar na forma artilheira ideal, guarda ótimas recordações dos dois últimos jogos diante do Tricolor. Neste momento, são sete jogos sem ir às redes...
LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2020 às 06:05

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 06:05

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo receberá o Grêmio nesta quarta-feira, a partir das 19h15, com a responsabilidade de engatar a segunda vitória consecutiva e ratificar o discurso de seus líderes do elenco, que dá conta do seguinte: a equipe segue nos trilhos e apenas passou por percalços naturais nas duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Para o próximo desafio, os holofotes seguirão apontados para Gabriel Barbosa.
Explica-se: o atacante vive o seu maior jejum de gols, ampliado na última quarta-feira, com direito a oportunidades cristalinas para desencantar, desde que desembarcou no Flamengo. Ao todo, são sete jogos consecutivos sem ir às redes.
Curiosamente, Gabriel Barbosa foi substituído por Domènec Torrent nas duas últimas partidas (deu lugar a Diego e a César - este último por força da expulsão de Diego Alves). Em 2020, com Jorge Jesus, por exemplo, ainda não havia sido trocado ao longo das partidas.
Por falar no Mister, Gabriel, sob o comando do português, guarda ótimas recordações do Grêmio, sobretudo nos dois últimos encontros. Pelo Fla, em três jogos contra o Tricolor, todos em 2019, foram três gols. Ou seja, média de um gol por partida.
OS CONFRONTOS CONTRA O GRÊMIO
A ver se o camisa 9 selará as pazes com as redes e marcar o seu primeiro gol após as paralisações ocasionadas pela pandemia do novo coronavírus. Em tempo: Gabigol segue como artilheiro do time no ano, com 11 gols em 17 partidas. A próxima será válida pela quarta rodada do Brasileirão.

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