Pelo Corinthians, Róger Guedes marca o primeiro hat-trick no futebol brasileiro

Os três gols do atacante Róger Guedes na vitória por 3 a 0 do Corinthians sobre o Avaí, neste sábado (16), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, marcaram a primeira vez que o jogador marcasse um hat-trick no futebol brasileiro.Revelado pelo Criciúma, em 2014, o jogador também vestiu as camisas de Palmeiras e Atlético-MG, antes de defender o Timão, mas em nenhum desses adversários corintianos o atleta foi às redes três vezes no mesmo jogo.

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No entanto, Róger também jogou no futebol chinês durante três temporadas, 2018 a 2020, e vestindo a camisa do Shandong ele marcou um hat-trick no jogo de ida da semifinal da Copa da China, contra o Wuhan Zall, onde o Shandong venceu por 5 a 0 fora de casa.

O terceiro gol no duelo em questão foi, inclusive, o último de Guedes pelo clube asiático. Depois o atacante fez mais dois jogos, contra o próprio Wuhan, na volta da semifinal do campeonato local, e a decisão, contra o Jiangsu Suning, na qual o Shandong venceu por 2 a 0, mas sem gols do atual camisa 9 do Corinthians.

No fim de 2020, Róger Guedes foi passar as festas do fim de ano no Brasil, e depois disso não conseguiu retornar a China, por conta das novas ondas e variantes do Covid-19, que restringiu a entrada de pessoas de outras nacionalidades.

O jogador ficou, então, sete meses parados na busca de conseguir a rescisão contratual amigável com a equipe chinesa, e quando isso ocorreu acertou com o Timão.

Róger já está há sete meses na equipe corintiana, tendo disputado 37 jogos e marcados 14 gols.

Ao lado de Jô, Guedes foi o artilheiro corintiano no Brasileirão do ano passado, com sete gols, atuando metade do campeonato.

Já nessa temporada, o atacante é o maior marcador de gols do Corinthians no elenco, também com sete tentos anotados.

Em 2022, Róger Guedes vinha atuando fora de posição, como centroavante, tendo feito o primeiro atuando pelos lados justamente contra o Avaí, marcando três gols.

Antes, o camisa 9 do Timão estava há cinco jogos sem balançar as redes. A última vez tinha sido na vitória por 1 a 0 sobre o Novorizontino, em Novo Horizonte, pela última rodada da fase no Campeonato Paulista.

Caso mantivesse o jejum, Róger completaria um mês em branco nesta quarta-feira (20).

Já na Neo Química Arena, o atacante estava há exatos dois meses sem marcar gols, sendo os últimos (dois de uma vez) em outra vitória corintiana por 3 a 0, mas dessa vez contra o São Bernardo, ainda na fase inicial do Paulistão, na sua sétima rodada.