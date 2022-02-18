Pelo Campeonato Italiano, Juventus e Torino empatam no clássico de Turim

Teve clássico da cidade de Turim entre Juventus e Torino pela Serie A italiana, nesta sexta-feira. Em casa, no Allianz Stadium, a Velha Senhora saiu na frente no primeiro tempo, com gol de De Ligt, mas Andrea Belotti deixou tudo igual na etapa final: 1 a 1. A Juve segue na zona de classificação para a Champions, em quarto, com 47 pontos enquanto o rival ocupa o décimo lugar, com 33.JUVE NA FRENTEO primeiro tempo entre as duas equipes foi bem equilibrado. A Juve criou um pouco mais que o Torino, que chegou a ter mais posse de bola porém foi pouco efetivo. Até os 13 minutos, o jogo não tinha visto nenhuma chance de gol, mas após escanteio, De Ligt subiu mais alto que todo mundo e cabeceou para o fundo da rede.