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futebol

Pelo Campeonato Italiano, Juventus e Torino empatam no clássico de Turim

Velha Senhora joga mal, tropeça em casa e pode deixar a zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões...

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 20:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 fev 2022 às 20:27
Teve clássico da cidade de Turim entre Juventus e Torino pela Serie A italiana, nesta sexta-feira. Em casa, no Allianz Stadium, a Velha Senhora saiu na frente no primeiro tempo, com gol de De Ligt, mas Andrea Belotti deixou tudo igual na etapa final: 1 a 1. A Juve segue na zona de classificação para a Champions, em quarto, com 47 pontos enquanto o rival ocupa o décimo lugar, com 33.JUVE NA FRENTEO primeiro tempo entre as duas equipes foi bem equilibrado. A Juve criou um pouco mais que o Torino, que chegou a ter mais posse de bola porém foi pouco efetivo. Até os 13 minutos, o jogo não tinha visto nenhuma chance de gol, mas após escanteio, De Ligt subiu mais alto que todo mundo e cabeceou para o fundo da rede.
UM TORINO DOMINANTE E VALENTEO Torino iniciou muito bem o segundo tempo, dominando as ações e levando perigo. Aos cinco minutos, Mandragora bateu de fora da área, obrigando Szczesny a fazer boa defesa. Aos 17 minutos, Brekalo fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Belotti que pegou um voleio de primeira. O goleiro ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol. Após o empate, a Juventus começou a chegar mais vezes perto da área, mas não levou tanto perigo. No fim, acabou tudo empatado em 1 a 1.
SEQUÊNCIAA Juve volta a campo na próxima terça, pelas oitavas da Champions, contra o Villarreal, às 17h. O Torino volta a jogar no próximo dia 27 contra o Cagliari, às 8h30, pelo Campeonato Italiano.
Crédito: JuveeTorinoempatamnoclássico(Foto:FILIPPOMONTEFORTE/AFP

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