Pelo bi! Flamengo tem vantagem em relação a 2020 para a disputa da Supercopa do Brasil

Crédito: Alexandre Vidal / CRF

O Flamengo ainda terá uma partida antes de atuar pela aguardada Supercopa do Brasil. A decisão contra o Palmeiras é no dia 11, mas, nesta segunda-feira, o time titular de Rogério Ceni terá o segundo jogo da temporada, cujo adversário será o Madureira, pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. E dá para dizer que o clube chegará para a disputa nacional com uma vantagem em relação a 2020.O motivo é o maior tempo de preparação na pré-temporada. Para a Supercopa do Brasil de 2020, o Fla, então comandado por Jorge Jesus, teve apenas 12 dias para treinar e enfrentar o Athletico-PR. O título veio após vitória por 3 a 0.

Na ocasião, entretanto, o Flamengo atuou com a equipe titular três vezes antes de brigar pela taça que proporciona o confronto entre o campeão brasileiro e o da Copa do Brasil do ano anterior. Desta vez, serão dois jogos anteriores.

A comissão técnica de Ceni considera a estratégia a mais adequada para abril, tendo em vista que, no fim do mês, há a estreia pela Libertadores no calendário. Ou seja, a prioridade foi intensificar e prolongar a carga de treinos na pré-temporada, concluída após 22 sessões de treinos - integrais, em sua maioria - no Ninho do Urubu.

- A pré-temporada foi ótima, intensidade altíssima - disse Ceni, que destacou o poder de recuperação da bola no jogo contra o Bangu, quarta passada, quando o time impressionou pela imposição física precoce na estreia da temporada.

O Flamengo chegará para a final contra o Palmeiras depois de, aproximadamente, 33 sessões de treinamento, em período que acumulará mais descanso entre jogos e uma melhor preparação física em relação à Supercopa do Brasil de 2020. A vantagem no quesito físico é significativa visando àquele que pode ser o primeiro título da atual temporada.

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Em tempo: o jogo contra o Madureira será às 21h desta segunda-feira, no Estádio Raulino de Oliveira. A delegação rubro-negra embarcará para Brasília, palco da Supercopa, no dia 9.

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