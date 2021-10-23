Pelé, 81 anos: o 'Rei' veste pela primeira vez a camisa do Santos

Crédito: 'Esse menino vai ser o maior jogador de futebol do mundo', disse Waldemar de Britto ao apresentar Pelé no Santos (Reprodução

Os destinos de Pelé e do Santos se cruzaram em 1956. Com a perspicácia de quem foi atacante de clubes como Palmeiras, São Paulo e Flamengo e disputou a Copa do Mundo de 1934 com a Seleção Brasileira, o então técnico Waldemar de Britto chegou com o garoto à Vila Belmiro em 1956. De acordo com informações do site oficial do Peixe, Britto teria sido categórico sobre Pelé, que completa 81 anos neste sábado (23):- Esse menino vai ser o melhor jogador de futebol do mundo.

A profecia não demorou a dar sinais de que poderia ser cumprida. Pelé fez sua estreia pela equipe profissional do Santos cerca de um mês após chegar da Baixada Santista, vindo de Bauru, onde vivia com sua família.

O primeiro jogo do garoto foi contra o Corinthians de Santo André, em 7 de setembro. Na goleada do Santos por 7 a 1, Pelé logo marcou seu primeiro gol pelo Peixe (o sexto da equipe santista).

Ainda com 15 anos, 10 meses e 15 dias, o jovem começava a bradar o quanto poderia ser fora de série. Já aos 16 anos, tornou-se titular do Santos e se consagrou como artilheiro do Campeonato Paulista, o mais jovem no posto até hoje.