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futebol

Pelé, 81 anos: o 'Rei' veste pela primeira vez a camisa do Santos

Levado pelo ex-jogador e técnico Waldemar de Britto, Pelé chegou ao Peixe com 16 anos e marcou de cara seu primeiro gol pelo Peixe. Em 1957, já seria o artilheiro do Paulistão
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Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 08:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 out 2021 às 08:30
Crédito: 'Esse menino vai ser o maior jogador de futebol do mundo', disse Waldemar de Britto ao apresentar Pelé no Santos (Reprodução
Os destinos de Pelé e do Santos se cruzaram em 1956. Com a perspicácia de quem foi atacante de clubes como Palmeiras, São Paulo e Flamengo e disputou a Copa do Mundo de 1934 com a Seleção Brasileira, o então técnico Waldemar de Britto chegou com o garoto à Vila Belmiro em 1956. De acordo com informações do site oficial do Peixe, Britto teria sido categórico sobre Pelé, que completa 81 anos neste sábado (23):- Esse menino vai ser o melhor jogador de futebol do mundo.
A profecia não demorou a dar sinais de que poderia ser cumprida. Pelé fez sua estreia pela equipe profissional do Santos cerca de um mês após chegar da Baixada Santista, vindo de Bauru, onde vivia com sua família.
O primeiro jogo do garoto foi contra o Corinthians de Santo André, em 7 de setembro. Na goleada do Santos por 7 a 1, Pelé logo marcou seu primeiro gol pelo Peixe (o sexto da equipe santista).
Ainda com 15 anos, 10 meses e 15 dias, o jovem começava a bradar o quanto poderia ser fora de série. Já aos 16 anos, tornou-se titular do Santos e se consagrou como artilheiro do Campeonato Paulista, o mais jovem no posto até hoje.
Com os 36 gols marcados, se projetou nacionalmente. No Santos, Pelé recebeu a coroa de "Rei do Futebol" e escreveu uma história repleta de glórias entre 1956 e 1974. Na Vila, conquistou dez títulos estaduais, outros seis campeonatos nacionais (contando Taça Brasil e Torneio Roberto Gomes Pedrosa), além de duas Copas Libertadores e dois Mundiais Interclubes, em 1962 e 1963.

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